Эти белоруски вышли замуж за татарина и грузина. Женщины рассказали, как часто стоят у плиты
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Мария, сколько лет вы замужем за грузином?
Мария Хецуриани, замужем за грузином:
У нас 11 лет брака.
Алена Родовская:
Ваша история отличается чем-то необычным?
Мария Хецуриани:
Отличается тем, что у нас более современная история знакомства. Мы познакомились в интернете. Буквально на второй день я поняла, что это тот человек, о котором я мечтала. Спустя два месяца знакомства он сделал мне предложение, и вот уже 11 лет брака. Мы каждый раз думаем, что это как один день.
Запрет отменили только после смерти Сталина. Как в Советском Союзе относились к интернациональным бракам?
Алена Родовская:
Грузия – это же православные люди по большей части?
Мария Хецуриани:
Это в большей степени православные люди. Все грузины очень религиозны, поэтому проблем не было.
Алена Родовская:
Он приехал сюда, в Беларусь?
Мария Хецуриани:
Он родился в Грузии, но еще ребенком приехал сюда. У него вообще многонациональная семья, потому что мама тоже белоруска, отец грузин. Отец сюда приехал уже с сыном и женой жить.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Как вас приняла семья мужа?
Мария Хецуриани:
Семья мужа очень хорошо приняла, потому что у него мама белоруска. Бабушка у него полька, дедушка грузин. У нас в принципе традиция – жениться на славянских женщинах.
«Это же моя мечта». Необычная история знакомства белоруски и татарина
Алена Родовская:
Меня всегда мучает вопрос. Восточные мужчины превосходно готовят. В ваших историях вы к плите подходили?
Мария Хецуриани:
Мой свекор готовил всегда. Свекровь практически не готовила никогда. Он очень вкусно готовил. Со временем мой муж стал перенимать эту традицию в семье. Он хорошо готовит мясные блюда. Я больше занимаюсь тестом, салатиками, а муж как истинный грузин занимается мясом.
Алена Родовская:
Наталья, а в вашей семье?
Ринат и Наталья Хуснутдиновы, белорусско-татарская семья:
У нас полностью наоборот. Ринат не готовит ничего. Когда я была в роддоме, он покупал себе консервы в магазине.
Екатерина Забенько:
А пришлось подстроиться под культуру, под какие-то блюда национальные?
Наталья Хуснутдинова:
Да. Меня свекровь научила делать и кыстыбый, и бэлиш, и эчпочмаки. Я все это умею делать. Когда мы приглашаем своих друзей, особенно на первых порах, я старалась их угостить тем, что я научилась готовить в Татарстане.