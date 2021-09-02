Эти белоруски вышли замуж за татарина и грузина. Женщины рассказали, как часто стоят у плиты

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Мария, сколько лет вы замужем за грузином?

Мария Хецуриани, замужем за грузином:

У нас 11 лет брака. Алена Родовская:

Ваша история отличается чем-то необычным? Мария Хецуриани:

Отличается тем, что у нас более современная история знакомства. Мы познакомились в интернете. Буквально на второй день я поняла, что это тот человек, о котором я мечтала. Спустя два месяца знакомства он сделал мне предложение, и вот уже 11 лет брака. Мы каждый раз думаем, что это как один день. Запрет отменили только после смерти Сталина. Как в Советском Союзе относились к интернациональным бракам?

Алена Родовская:

Грузия – это же православные люди по большей части? Мария Хецуриани:

Это в большей степени православные люди. Все грузины очень религиозны, поэтому проблем не было. Алена Родовская:

Он приехал сюда, в Беларусь?

Мария Хецуриани:

Он родился в Грузии, но еще ребенком приехал сюда. У него вообще многонациональная семья, потому что мама тоже белоруска, отец грузин. Отец сюда приехал уже с сыном и женой жить. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Как вас приняла семья мужа? Мария Хецуриани:

Семья мужа очень хорошо приняла, потому что у него мама белоруска. Бабушка у него полька, дедушка грузин. У нас в принципе традиция – жениться на славянских женщинах. «Это же моя мечта». Необычная история знакомства белоруски и татарина

Алена Родовская:

Меня всегда мучает вопрос. Восточные мужчины превосходно готовят. В ваших историях вы к плите подходили? Мария Хецуриани:

Мой свекор готовил всегда. Свекровь практически не готовила никогда. Он очень вкусно готовил. Со временем мой муж стал перенимать эту традицию в семье. Он хорошо готовит мясные блюда. Я больше занимаюсь тестом, салатиками, а муж как истинный грузин занимается мясом. Алена Родовская:

Наталья, а в вашей семье?