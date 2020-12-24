На базе Брестской десантно-штурмовой бригады новобранцам показали боевые возможности вооружения

Новости Беларуси. Нерядовой показ на базе Брестской десантно-штурмовой бригады. Здесь продемонстрировали боевые возможности вооружения и техники, образцы формы одежды для военнослужащих, призванных на срочную службу в ноябре 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь у новобранцев сложилось четкое представление о задачах и структуре соединения, особенностях прохождения воинской службы в бригаде.

Юрий Тищенко, командир 3-й учебной роты Брестской десантно-штурмовой бригады:

Были показаны все боевые возможности соединения. Были развернуты три учебные точки и четвертая, в общем, боевые возможности с применением холостых боеприпасов.

Техника, воздушно-десантная подготовка, воздушно-десантная техника. Они вживую видят, чем они будут заниматься. На показе боевых возможностей они будут осознавать дальнейшую деятельность каждого военнослужащего.