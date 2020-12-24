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На базе Брестской десантно-штурмовой бригады новобранцам показали боевые возможности вооружения

24 декабря 2020 10:07
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Новости Беларуси. Нерядовой показ на базе Брестской десантно-штурмовой бригады. Здесь продемонстрировали боевые возможности вооружения и техники, образцы формы одежды для военнослужащих, призванных на срочную службу в ноябре 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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На базе Брестской десантно-штурмовой бригады новобранцам показали боевые возможности вооружения-1

На базе Брестской десантно-штурмовой бригады новобранцам показали боевые возможности вооружения-3

Теперь у новобранцев сложилось четкое представление о задачах и структуре соединения, особенностях прохождения воинской службы в бригаде.

На базе Брестской десантно-штурмовой бригады новобранцам показали боевые возможности вооружения-6

Юрий Тищенко, командир 3-й учебной роты Брестской десантно-штурмовой бригады:
Были показаны все боевые возможности соединения. Были развернуты три учебные точки и четвертая, в общем, боевые возможности с применением холостых боеприпасов.

Техника, воздушно-десантная подготовка, воздушно-десантная техника. Они вживую видят, чем они будут заниматься. На показе боевых возможностей они будут осознавать дальнейшую деятельность каждого военнослужащего.

На базе Брестской десантно-штурмовой бригады новобранцам показали боевые возможности вооружения-9

Также новобранцы смогли больше узнать о воинских специальностях, которые им предстоит освоить в период службы.

# Армия Беларуси # общество # Юрий Тищенко # Фотофакт

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