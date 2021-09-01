Прямой эфир

«Система будет распознавать «свой-чужой». Вольфович рассказал о новой школе в Столбцах

01 сентября 2021 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Столбцах 1 сентября открыли самую большую школу в Минской области. Современные классы, бассейн, два тренажерных зала и гимнастический – оснащение по последнему слову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Система будет распознавать «свой-чужой». Вольфович рассказал о новой школе в Столбцах-1

Это касается и безопасности. Здесь установили первую в стране систему пропуска, основанную на распознавании лиц. В школе будут учиться 720 ребят. Объект важен не только для района, но и для всего центрального региона. В открытии принял участие губернатор Минской области Александр Турчин и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

«Система будет распознавать «свой-чужой». Вольфович рассказал о новой школе в Столбцах-4

Даниил Ковальчук, ученик средней школы №4:
Занимаюсь уже 3-4 года. Я легко смогу создать какую-нибудь мини-игру точно. Хочу стать программистом.

«Система будет распознавать «свой-чужой». Вольфович рассказал о новой школе в Столбцах-7

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Та система безопасности, которая сегодня внедрена, видеонаблюдение во всех помещениях школы, пропускной режим в школу – он соответствует сегодня современным требованиям безопасности, прежде всего для детей. Система будет распознавать «свой-чужой», это тоже очень интересно. И заложена база, основа для насыщения этой системы на будущее. Можно будет ее подключить и к республиканской системе общественной безопасности в перспективе.

«Система будет распознавать «свой-чужой». Вольфович рассказал о новой школе в Столбцах-10

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Очень значимое событие не только для Столбцов, но и в целом для региона, потому что в сжатые сроки получился такой красивый объект, буквально за год мы его построили. Мы не останавливаемся на достигнутом, мы понимаем те проблемные места или болевые точки, которые нам надо решать, потому что, согласитесь, все-таки в XXI веке, наверное, дети должны учиться в максимально комфортных условиях.

«Система будет распознавать «свой-чужой». Вольфович рассказал о новой школе в Столбцах-13

Сегодня новая школа распахнула свои двери и в Колодищах. А до конца 2021 года учебные заведения откроются еще в Смолевичах и в Молодечно.

# Школы в Беларуси # общество # Даниил Ковальчук # Александр Вольфович # Александр Турчин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Николай Чергинец о Дне белорусской письменности-2021: думаю, это будет действительно праздник для писателей
01 сентября 2021 13:30

Николай Чергинец о Дне белорусской письменности-2021: думаю, это будет действительно праздник для писателей

«Дети будут учиться тому, что наша страна едина, она одна». Какие нововведения ждут школьников?
01 сентября 2021 12:12

«Дети будут учиться тому, что наша страна едина, она одна». Какие нововведения ждут школьников?

Лукашенко: мы уже построили столько школ, сколько надо. Главное сейчас – их заполнить
01 сентября 2021 11:25

Лукашенко: мы уже построили столько школ, сколько надо. Главное сейчас – их заполнить