«Система будет распознавать «свой-чужой». Вольфович рассказал о новой школе в Столбцах

Новости Беларуси. В Столбцах 1 сентября открыли самую большую школу в Минской области. Современные классы, бассейн, два тренажерных зала и гимнастический – оснащение по последнему слову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это касается и безопасности. Здесь установили первую в стране систему пропуска, основанную на распознавании лиц. В школе будут учиться 720 ребят. Объект важен не только для района, но и для всего центрального региона. В открытии принял участие губернатор Минской области Александр Турчин и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Даниил Ковальчук, ученик средней школы №4:

Занимаюсь уже 3-4 года. Я легко смогу создать какую-нибудь мини-игру точно. Хочу стать программистом.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Та система безопасности, которая сегодня внедрена, видеонаблюдение во всех помещениях школы, пропускной режим в школу – он соответствует сегодня современным требованиям безопасности, прежде всего для детей. Система будет распознавать «свой-чужой», это тоже очень интересно. И заложена база, основа для насыщения этой системы на будущее. Можно будет ее подключить и к республиканской системе общественной безопасности в перспективе.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Очень значимое событие не только для Столбцов, но и в целом для региона, потому что в сжатые сроки получился такой красивый объект, буквально за год мы его построили. Мы не останавливаемся на достигнутом, мы понимаем те проблемные места или болевые точки, которые нам надо решать, потому что, согласитесь, все-таки в XXI веке, наверное, дети должны учиться в максимально комфортных условиях.