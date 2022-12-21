«Эта техника фотопечати изобретена в XIX веке». Ботанический сад запустил практикум по цианотипии

Новости Беларуси. Погрузиться в атмосферу светомагии и освоить уроки волшебства. Центральный ботанический сад проводит практикум по цианотипии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Во время креативного мастер-класса посетители создают новогодние открытки своими руками с использованием популярных технологий фотопечати. Новый способ декорирования освоила и Анастасия Плаксина.

Анастасия Плаксина, корреспондент:

Уже сейчас можно окунуться в атмосферу чудес здесь, в своеобразной мастерской Ботанического сада. Вот эта техника фотопечати изобретена в XIX веке. Процесс интересный. И нынче пользуется популярностью у стилистов и фотографов.

Здесь применяют технику цианотипии. Отпечатки, выполненные таким способом, имеют характерный насыщенный синий цвет. Для приготовления раствора используют соединения железа и соли, которые по отдельности смешиваются с водой. Работают на акварельной бумаге, дереве или ткани.