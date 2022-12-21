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«Эта техника фотопечати изобретена в XIX веке». Ботанический сад запустил практикум по цианотипии

21 декабря 2022 13:45
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Новости Беларуси. Погрузиться в атмосферу светомагии и освоить уроки волшебства. Центральный ботанический сад проводит практикум по цианотипии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Во время креативного мастер-класса посетители создают новогодние открытки своими руками с использованием популярных технологий фотопечати.

Новый способ декорирования освоила и Анастасия Плаксина.

«Эта техника фотопечати изобретена в XIX веке». Ботанический сад запустил практикум по цианотипии-1

Анастасия Плаксина, корреспондент:
Уже сейчас можно окунуться в атмосферу чудес здесь, в своеобразной мастерской Ботанического сада. Вот эта техника фотопечати изобретена в XIX веке. Процесс интересный. И нынче пользуется популярностью у стилистов и фотографов.

«Эта техника фотопечати изобретена в XIX веке». Ботанический сад запустил практикум по цианотипии-4

Здесь применяют технику цианотипии. Отпечатки, выполненные таким способом, имеют характерный насыщенный синий цвет. Для приготовления раствора используют соединения железа и соли, которые по отдельности смешиваются с водой. Работают на акварельной бумаге, дереве или ткани.

«Эта техника фотопечати изобретена в XIX веке». Ботанический сад запустил практикум по цианотипии-7

Александр Мялик, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
В XIX веке это был своеобразный аналог сегодняшнего ксерокса. А уже потом, когда технологии и офисной техники, и фотопечати стали более совершенными, цианотипию подхватили художники. Они начали с ее помощью создавать различные мини-произведения искусства. Мы как Ботанический сад, который занимается растениями, решили использовать именно растительные объекты, чтобы получать различные изображения растений с помощью цианотипии.

Подробности в видеоматериале.

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# Творчество # общество # Анастасия Плаксина # Ирина Аношенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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