«Эта техника фотопечати изобретена в XIX веке». Ботанический сад запустил практикум по цианотипии
Новости Беларуси. Погрузиться в атмосферу светомагии и освоить уроки волшебства. Центральный ботанический сад проводит практикум по цианотипии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Во время креативного мастер-класса посетители создают новогодние открытки своими руками с использованием популярных технологий фотопечати.
Новый способ декорирования освоила и Анастасия Плаксина.
Анастасия Плаксина, корреспондент:
Уже сейчас можно окунуться в атмосферу чудес здесь, в своеобразной мастерской Ботанического сада. Вот эта техника фотопечати изобретена в XIX веке. Процесс интересный. И нынче пользуется популярностью у стилистов и фотографов.
Здесь применяют технику цианотипии. Отпечатки, выполненные таким способом, имеют характерный насыщенный синий цвет. Для приготовления раствора используют соединения железа и соли, которые по отдельности смешиваются с водой. Работают на акварельной бумаге, дереве или ткани.
Александр Мялик, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
В XIX веке это был своеобразный аналог сегодняшнего ксерокса. А уже потом, когда технологии и офисной техники, и фотопечати стали более совершенными, цианотипию подхватили художники. Они начали с ее помощью создавать различные мини-произведения искусства. Мы как Ботанический сад, который занимается растениями, решили использовать именно растительные объекты, чтобы получать различные изображения растений с помощью цианотипии.
Подробности в видеоматериале.
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