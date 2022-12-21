Главная ёлка Беларуси заняла 7-е место в рейтинге самых высоких новогодних деревьев СНГ

Новости Беларуси. Елка на Октябрьской площади вошла в топ-10 самых высоких новогодних деревьев в странах СНГ. Она заняла седьмую строчку рейтинга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ее высота – 27 метров. Новогоднее платье зеленой красавицы украшают шесть тысяч игрушек, 120 гирлянд и 20 тысяч светодиодных лампочек. В Москве живая ель на Соборной площади Кремля составила конкуренцию белорусской. Ее высота – также 27 метров. На первом месте рейтинга – 43-метровое праздничное дерево в столице Туркменистана Ашхабаде.