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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели беженца на границе с Польшей

21 декабря 2022 13:22
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Новости Беларуси. Белорусский пограничный наряд недалеко от калитки в польском заграждении обнаружил труп мужчины неславянской внешности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели беженца на границе с Польшей-1

Судя по следам на снегу, его сюда просто дотащили. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. При первичном осмотре погибшего выявлены кровоподтеки на лице и конечностях.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели беженца на границе с Польшей-4

Валентин Бусько, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Вчера ночью вблизи польского заграждения обнаружен труп мужчины неславянской внешности. Исходя из характера следов на снегу, тело было перемещено из территории Польши в Беларусь через калитку для миграции животных. На месте происшествия обнаружены документы гражданина Сирии, а также постановление о депортации, выданное в Польше 19 декабря текущего года.

По информации ГПК, с начала года это уже шестая смерть беженца на границе с Польшей.

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# Беженцы # общество # Валентин Бусько # Фотофакт

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