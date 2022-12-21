Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели беженца на границе с Польшей

Новости Беларуси. Белорусский пограничный наряд недалеко от калитки в польском заграждении обнаружил труп мужчины неславянской внешности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судя по следам на снегу, его сюда просто дотащили. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. При первичном осмотре погибшего выявлены кровоподтеки на лице и конечностях.

Валентин Бусько, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Вчера ночью вблизи польского заграждения обнаружен труп мужчины неславянской внешности. Исходя из характера следов на снегу, тело было перемещено из территории Польши в Беларусь через калитку для миграции животных. На месте происшествия обнаружены документы гражданина Сирии, а также постановление о депортации, выданное в Польше 19 декабря текущего года.

По информации ГПК, с начала года это уже шестая смерть беженца на границе с Польшей.