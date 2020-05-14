Эта разработка поможет контролировать состояние людей с коронавирусом дистанционно. Как это работает?

Новости Беларуси. Полноценный прием у врача-пульмонолога скоро будет доступен дистанционно – с помощью автоматической системы диагностики заболеваний легких, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возможность ее внедрения в медучреждения центрального региона обсудили в Миноблисполкоме. Это новинка от белорусских разработчиков, которые совершенствуют ее вместе с учеными уже три года. Система работает в комплексе: мобильный стетоскоп и приложение.

Устройство следует приложить к грудной клетке в точках, отмеченных на экране. Оно будет записывать звуки легких и передавать информацию на смартфон. Кроме того, пациент должен пройти опрос: указать симптомы и свое самочувствие.

Максим Зябко, директор компании-разработчика:

Динамика температуры, кашель, появление или отсутствие хрипов. Это все быстро, четко и наглядно видно буквально за минуту – две. Пациенту не нужно ехать, не нужно контактировать – он это делает удаленно у себя дома, спокойно, причем делает 1-2 раза в день. Врачу в личном кабинете пациента отдаются в простом, наглядном виде. То есть это простой график, красным подсвечиваются опасные симптомы, зеленым – нормальные. И врач может буквально взглядом оценить динамику пациента за неделю, за месяц.

Система сама сортирует пациентов: у кого тяжелое состояние, выводит в начало списка, а кто чувствует себя лучше – на позиции ниже. Это позволяет быстрее реагировать на тех, кому помощь нужнее. За бессимптомными больными наблюдают, выдают рекомендации и в случае ухудшения состояния действуют оперативно. Данная разработка особенно будет полезной региональным врачам.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Есть врач, есть фельдшер, но это всегда человеческий фактор. А есть дополнительная система контроля, которая сегодня с большой долей вероятности обнаружит те или иные заболевания на ранней стадии и позволит подсказать врачу, что у человека есть какие-то проблемы, и надо его, условно говоря, отправить в больницу, чтобы он там прошел КТ или рентген. И если подтвердится, оперативно, на ранних стадиях начинать лечение. Для меня очень важно, что в области эти все учреждения здравоохранения в будущем оснастить именно такими приборами.