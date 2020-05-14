Александр Лукашенко 15 мая планирует посетить Витебскую область с рабочей поездкой

Новости Беларуси. В конце недели актуальные вопросы Президент продолжит решать не во Дворце Независимости, а в выездном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналисты во время встреч с чиновниками обратили внимание на соседний стол Президента.

На нем – карта с отдельными хозяйствами Витебской области. Это значит, что традиционно в пятницу работа продолжится в регионах.