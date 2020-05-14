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Александр Лукашенко 15 мая планирует посетить Витебскую область с рабочей поездкой

14 мая 2020 14:31
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Новости Беларуси. В конце недели актуальные вопросы Президент продолжит решать не во Дворце Независимости, а в выездном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 15 мая планирует посетить Витебскую область с рабочей поездкой -1

Журналисты во время встреч с чиновниками обратили внимание на соседний стол Президента.

Александр Лукашенко 15 мая планирует посетить Витебскую область с рабочей поездкой -4

На нем – карта с отдельными хозяйствами Витебской области. Это значит, что традиционно в пятницу работа продолжится в регионах.

Александр Лукашенко 15 мая планирует посетить Витебскую область с рабочей поездкой -7

Очевидно, что Александр Лукашенко готовится к рабочей поездке 15 мая. А надпись «Сельскохозяйственные промышленные объединения» наталкивают на мысль о том, что речь пойдет о сельском хозяйстве и слиянии сельхозпредприятий в холдинги.   

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко

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