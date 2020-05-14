Министр образования о смещении сроков ЦТ в Беларуси: «В ближайшее время мы дадим чёткий график»

Новости Беларуси. В Беларуси смещены сроки начала вступительной кампании. Централизованное тестирование начнется с 25 июня, в то время как ранее оно должно было стартовать 13-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом на совещании главе государства доложил министр образования Игорь Карпенко на встрече во Дворце Независимости, где также присутствовал вице-премьер Игорь Петришенко.
Что касается вступительной кампании, тестирование по наиболее массовым предметам – русскому языку и математике – разделят на два дня. Но тесты для каждого потока будут разные.
В стране создана достаточно большая база, и каждый раз госкомиссия методом компьютерного отбора предложит оригинальные задания.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
В ближайшее время мы дадим четкий график, сейчас все еще раз отработаем, внимательно посмотрим. То, что Централизованное тестирование начнется с 25 июня, – это точно. Это не значит, что у нас не будет запаса времени для того, чтобы подготовиться к началу нового учебного года и первого сентября его начать. Как раз мы укладываемся во все сроки проведения кампании, включая момент подачи документов, зачисление в высшие учебные заведения на бюджет, на платно, поступление в средние специальные и профессионально-технические учебные заведения.
Министр образования рассказал и о том, что выпускные вечера традиционно пройдут в торжественной обстановке, но с учетом эпидемиологической ситуации в регионах. Окончательное решение по формату торжеств примут в каждой школе индивидуально. Что касается летнего оздоровления, с 1 июня лагеря организуют в школах, а вот загородные базы отдыха начнут смену с 15 июня.
Александр Лукашенко об окончании учебного года и вступительной кампании: «Знания на стол – поступай в вуз» (здесь подробнее).