Министр образования о смещении сроков ЦТ в Беларуси: «В ближайшее время мы дадим чёткий график»

Новости Беларуси. В Беларуси смещены сроки начала вступительной кампании. Централизованное тестирование начнется с 25 июня, в то время как ранее оно должно было стартовать 13-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом на совещании главе государства доложил министр образования Игорь Карпенко на встрече во Дворце Независимости, где также присутствовал вице-премьер Игорь Петришенко.