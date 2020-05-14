Почему снесли хоккейную площадку? О чём спросили жители у помощника Президента Игоря Евсеева по телефону

В некоторых случаях к разговору пришлось подключить и сотрудников местных исполкомов. Так, в Червени мужчину волновал вопрос о переносе линии электропередачи.

Игорь Евсеев, помощник Президента – инспектор по Минской области:

Человек приводит примеры, факты, что они обращались, и есть ответ чиновников. Так зачем должностное лицо пообещало сделать в 2019 году, а не выполняет свои указания?

Если я не могу что-то сделать, я объясняю людям: я изучу и приму законное решение. Сейчас будем разбираться, почему пообещали, а не сделали. Если виноваты должностные лица, будем привлекать к ответственности.

На телефонную линию звонили не только с жалобами, но и с предложениями. Так, в Ивенце Воложинского района жители согласны самостоятельно заняться благоустройством загрязненного водоема. Инспектор по Минской области – только «за» и пообещал помочь реализовать идею. Каждому, кто дозвонился, будет дан официальный ответ в ближайшее время.