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Почему снесли хоккейную площадку? О чём спросили жители у помощника Президента Игоря Евсеева по телефону

14 мая 2020 14:18
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Новости Беларуси. Помощник Президента Игорь Евсеев провел очередную прямую телефонную линию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инспектор по Минской области выслушал наболевшие проблемы 20 жителей центрального района.

Традиционно, главными стали жилищные, дорожные и коммунальные вопросы. Затронули темы споров соседей и даже нарушения режима самоизоляции.

Помощники Президента проведут прямые телефонные линии граждан. Кому и когда можно задать вопрос?

Одним из самых острых стало обращение жителей Борисова: в деревне Новосады снесли хоккейную площадку – Игорь Евсеев пообещал разобраться лично.

Почему снесли хоккейную площадку? О чём спросили жители у помощника Президента Игоря Евсеева по телефону-1

В некоторых случаях к разговору пришлось подключить и сотрудников местных исполкомов. Так, в Червени мужчину волновал вопрос о переносе линии электропередачи.

Почему снесли хоккейную площадку? О чём спросили жители у помощника Президента Игоря Евсеева по телефону-4

Игорь Евсеев, помощник Президента – инспектор по Минской области:
Человек приводит примеры, факты, что они обращались, и есть ответ чиновников. Так зачем должностное лицо пообещало сделать в 2019 году, а не выполняет свои указания?

Если я не могу что-то сделать, я объясняю людям: я изучу и приму законное решение. Сейчас будем разбираться, почему пообещали, а не сделали. Если виноваты должностные лица, будем привлекать к ответственности.

На телефонную линию звонили не только с жалобами, но и с предложениями. Так, в Ивенце Воложинского района жители согласны самостоятельно заняться благоустройством загрязненного водоема. Инспектор по Минской области – только «за» и пообещал помочь реализовать идею. Каждому, кто дозвонился, будет дан официальный ответ в ближайшее время.

# Прием граждан # общество # Игорь Евсеев # Фотофакт

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