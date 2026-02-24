Отраслевой профсоюз АПК чествовал военнослужащих срочной службы внутренних войск МВД

Поздравления с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил – по всей стране. Свой вклад в праздничные мероприятия внес и отраслевой профсоюз АПК, который чествовал военнослужащих срочной службы внутренних войск МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание уделили ребятам, пришедшим в войска после обучения в аграрных учреждениях образования или работы в сельхозорганизациях. Для многих из них служба стала продолжением выбранного жизненного пути и возможностью проявить себя в новом качестве.

Василий Хватик, председатель Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса:

По всей нашей стране наши первички выезжают в части, где служат наши дети, которые работали. Дети тех людей, которые работают. Особенно эту связь поколений сегодня надо, как никогда, крепить, держать. Если не мы, то кто-то будет воспитывать нашу молодежь. И то, что делают в этой части по инициативе председателя Федерации, мы тоже начали здесь, от профсоюзов наши ребята. Это наш долг, честь. Здесь служат наши ребята, есть с кого брать пример подрастающим поколениям, а это связь.