Отраслевой профсоюз АПК чествовал военнослужащих срочной службы внутренних войск МВД
Поздравления с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил – по всей стране. Свой вклад в праздничные мероприятия внес и отраслевой профсоюз АПК, который чествовал военнослужащих срочной службы внутренних войск МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание уделили ребятам, пришедшим в войска после обучения в аграрных учреждениях образования или работы в сельхозорганизациях. Для многих из них служба стала продолжением выбранного жизненного пути и возможностью проявить себя в новом качестве.
Василий Хватик, председатель Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса:
По всей нашей стране наши первички выезжают в части, где служат наши дети, которые работали. Дети тех людей, которые работают. Особенно эту связь поколений сегодня надо, как никогда, крепить, держать. Если не мы, то кто-то будет воспитывать нашу молодежь. И то, что делают в этой части по инициативе председателя Федерации, мы тоже начали здесь, от профсоюзов наши ребята. Это наш долг, честь. Здесь служат наши ребята, есть с кого брать пример подрастающим поколениям, а это связь.
Андрей Есис, командир войсковой части 3214 внутренних войск МВД Беларуси:
Наше соединение неоднократно выполняло различного рода служебные боевые задачи и доказывало свое предназначение, стойкость, мужество, героизм, характер, проявляли наши военнослужащие, выполняя повседневно служебные боевые задачи. Соответственно, задачи особой важности.
Не остались без внимания и девушки, проходящие службу по контракту. В Год белорусской женщины их участие в обеспечении безопасности страны – особенно символично и вызывает искреннее уважение. Слова благодарности адресовали и семьям военнослужащих – тем, кто поддерживает своих близких и разделяет с ними все тяготы службы. Подобные встречи давно стали доброй традицией. В ближайшее время поздравительные мероприятия пройдут в Витебской, Гродненской и Могилевской областях.