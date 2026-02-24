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Очередное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдёт в Минске

24 февраля 2026 07:21
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Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников СНГ при уставных и иных органах Содружества пройдет сегодня, 24 февраля, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдёт в Минске-2

Подробности сообщили в Исполкоме СНГ. Так, постпреды намерены обсудить участие стран Содружества в 33-й Минской международной книжной выставке-ярмарке, ход выполнения дорожной карты по реализации инициатив, озвученных руководителями делегаций на заседаниях Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета СНГ, а также подвести итоги работы органов отраслевого сотрудничества в сфере безопасности за 2025 год.

Кроме того, участники заседания рассмотрят предложения к проекту повестки дня следующего заседания Совета глав правительств СНГ, оценят выполнение перспективного плана развития договорно-правовой базы Содружества на 2023-2025 годы и обсудят аналогичный документ на последующий трехлетний период. Также планируется утвердить кандидатуру руководителя миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции Казахстана, который назначен на 15 марта.

# СНГ

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