Эта белоруска доказала, что женщине подвластно всё. Как ей удаётся руководить огромным предприятием?
Очередная церемония чествования победителей республиканского конкурса «Женщина года» напоила глотком свежего воздуха и благословила тех, кто верно служит однажды выбранному делу. Успешные управленцы, работники промышленности, аграрии, многодетные мамы, преподаватели и врачи. 63 участницы, от энергии которых цветы на земле распускаются.
Объединившись, женщины способны на многое. Яркий пример – жизненный путь победительницы в номинации «Успешный руководитель». Анна Валерьевна Водич – директор предприятия по изготовлению бетонных изделий, что на Брестчине.
Кассир, экономист, заместитель директора и, наконец, руководитель. Пройдя все ступени довольно сложного предприятия, она доказала в первую очередь себе и окружающим, что женщине подвластно все. Однажды переехав из Таджикистана в Беларусь, Анна Валерьевна сразу почувствовала, что находится не в гостях, а дома. Поэтому как настоящая хозяйка стала наводить порядок в своей судьбе, на предприятии и, конечно, в стране, которая предоставила возможности для движения вперед.
Анна Водич, победитель в номинации «Успешный руководитель»:
Находясь в различных городах нашей любимой Беларуси, конечно, мое внимание приковано к плитке, благоустройству города, как она уложена. Я радуюсь, когда женщины идут на каблуках, без каблуков. Они идут уверенно, красиво шагают по городам и весям. Конечно, и мне приятно, что и мы свою лепту внесли в благоустройство городов, украшение.
А украшать города и веси женщине, безусловно, помогает ее коллектив. И хоть преимущественно это мужская команда, ее голос слышат и слушают. Потому что каждый из сотрудников предприятия понимает, что нет ничего лучше, чем стук каблучков по ухоженной земле, легкая походка женщины, которая смотрит в мирное завтра и ведет за собой.
Анна Водич:
Год мира и созидания дает спокойствие, силы для творения, силы для того, чтобы что-то делать, куда-то вести людей, вдохновлять их, мотивировать на труд. Поэтому наша Беларусь – спокойный кусочек среди синих озер. Я рада, что живу в этой стране, могу спокойно работать и мои дети, моя семья может работать в этой стране.
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