Эта белоруска доказала, что женщине подвластно всё. Как ей удаётся руководить огромным предприятием?

Очередная церемония чествования победителей республиканского конкурса «Женщина года» напоила глотком свежего воздуха и благословила тех, кто верно служит однажды выбранному делу. Успешные управленцы, работники промышленности, аграрии, многодетные мамы, преподаватели и врачи. 63 участницы, от энергии которых цветы на земле распускаются.

Объединившись, женщины способны на многое. Яркий пример – жизненный путь победительницы в номинации «Успешный руководитель». Анна Валерьевна Водич – директор предприятия по изготовлению бетонных изделий, что на Брестчине.

Кассир, экономист, заместитель директора и, наконец, руководитель. Пройдя все ступени довольно сложного предприятия, она доказала в первую очередь себе и окружающим, что женщине подвластно все. Однажды переехав из Таджикистана в Беларусь, Анна Валерьевна сразу почувствовала, что находится не в гостях, а дома. Поэтому как настоящая хозяйка стала наводить порядок в своей судьбе, на предприятии и, конечно, в стране, которая предоставила возможности для движения вперед.

Анна Водич, победитель в номинации «Успешный руководитель»:

Находясь в различных городах нашей любимой Беларуси, конечно, мое внимание приковано к плитке, благоустройству города, как она уложена. Я радуюсь, когда женщины идут на каблуках, без каблуков. Они идут уверенно, красиво шагают по городам и весям. Конечно, и мне приятно, что и мы свою лепту внесли в благоустройство городов, украшение.