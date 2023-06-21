Память на века. Что можно увидеть на Березинской выставке «След войны в моей семье»?

Новости Беларуси. «След войны в моей семье». Под таким названием в Березинском районном центре ремесел открылся выставочный патриотический проект, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. «След войны в моей семье». Под таким названием в Березинском районном центре ремесел открылся выставочный патриотический проект, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он посвящен историческим событиям Великой Отечественной войны. На выставке представлены семейные архивные документы, которыми поделились местные жители. Есть эксклюзивные экспонаты: настоящая военная форма, коллекция оружия, медали и предметы быта солдат. А также большая 3D панорама, на которой изображен бой за Березину. Еще одна фотоэкспозиция, посвященная геноциду белорусского народа, открылась в местной библиотеке.
Виктория Богодяж, методист Березинской центральной районной библиотеки:
Оккупация длилась три года. С 3 июля 1941 года по 3 июля 1944 года. У нас было два гетто в районе: это в самом Березино по улице Интернациональная, и второе гетто было в Богушевичах. Это небольшой такой поселок, так гораздо меньше было гетто, но все равно это 400, может быть чуть больше, человек.
Всего в Березинском районе было сожжено более 40 деревень, четыре из них не восстановились. Память о героях и жертвах войны хранят 78 воинских захоронений и 25 обелисков славы. За ними ухаживают и наводят порядок.