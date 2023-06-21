Память на века. Что можно увидеть на Березинской выставке «След войны в моей семье»?

Он посвящен историческим событиям Великой Отечественной войны. На выставке представлены семейные архивные документы, которыми поделились местные жители. Есть эксклюзивные экспонаты: настоящая военная форма, коллекция оружия, медали и предметы быта солдат. А также большая 3D панорама, на которой изображен бой за Березину. Еще одна фотоэкспозиция, посвященная геноциду белорусского народа, открылась в местной библиотеке.

Виктория Богодяж, методист Березинской центральной районной библиотеки:

Оккупация длилась три года. С 3 июля 1941 года по 3 июля 1944 года. У нас было два гетто в районе: это в самом Березино по улице Интернациональная, и второе гетто было в Богушевичах. Это небольшой такой поселок, так гораздо меньше было гетто, но все равно это 400, может быть чуть больше, человек.