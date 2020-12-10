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Беларусь вводит ограничения в правила выезда из страны. Они начнут действовать с 21 декабря

10 декабря 2020 07:35
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Новости Беларуси. Беларусь вводит ограничения в правила выезда из страны в связи с коронавирусом. Они начнут действовать с 21 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Временно нельзя будет покидать страну через наземные пункты пропуска. Полеты из Беларуси по-прежнему будут разрешены.

Беларусь вводит ограничения в правила выезда из страны. Они начнут действовать с 21 декабря-1

Нововведение не коснется дипломатов, водителей-международников, командированных в другую страну, отправляющихся к тяжелобольным родственникам или на похороны близких, выезжающих на работу или учебу. Правда, для двух последних случаев существует лимит – не более одного раза за полгода.

Ограничения на въезд не вводятся, однако прибывающие в страну обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 дней.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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