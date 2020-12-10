«Более 76 тысяч вакантных мест». Где найти работу в Беларуси и какие специалисты сейчас нужны?

Служба занятости ежегодно устраивает не одну тысячу белорусов – 2020 год не исключение, он открыл для многих новую профессию. Какие специалисты нужны, где найти работу и куда обращаться соискателям?

Галина Кулаковская, начальник отдела управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В Республике Беларусь на портале Государственной службы занятости населения создан общереспубликанский банк вакансий. Это банк удобный для поиска работы как для соискателей, так и нанимателей. На сегодняшний день в банке вакансий более 76 тысяч вакантных рабочих мест, из них около 60% – это вакансии для рабочих. В числе наиболее популярных вакансий – требуются специалисты строительной отрасли, повара, швеи, представители здравоохранения.

В сложившейся эпидемиологической ситуации найти работу можно и дистанционно. Это и безопасно, и удобно. Практически каждую неделю проходят электронные ярмарки вакансий, где наниматели и потенциальные работники в режиме онлайн могут задать друг другу интересующие вопросы. Галина Кулаковская:

За прошедший период 2020 года в службу занятости обратилось более 135 тысяч граждан. С учетом тех, кто состоял на начало года, их количество составляет более 145 тысяч. Более 100 тысяч мы помогли людям найти работу.

Помочь найти работу в службе занятости готовы каждому желающему – достаточно обратиться в районный орган, там уже подскажут, как быть. Кому-то сразу предложат работу, кому-то, по желанию, разумеется, – пройти курсы повышения квалификации или переподготовки. Галина Кулаковская:

Если гражданин желает зарегистрироваться в качестве безработного, то ему будет гарантирован более широкий спектр услуг, в их числе содействие в организации собственного дела, направление для получения опыта практической работы после получения какого-то образования, направление на обучение новой профессии либо переквалификации. Кроме того, можно повысить свое материальное благосостояние: поучаствовать в оплачиваемых общественных работах.