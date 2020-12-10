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Александр Лукашенко приехал в БНТУ поздравить университет с 100-летием

10 декабря 2020 07:42
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял 10 декабря участие в торжественном собрании трудового коллектива Белорусского национального технического университета, посвященного 100-летию вуза.

Как сообщает БЕЛТА, мероприятие не было запланировано в графике главы государства. Однако, как подчеркнул Президент, каждому бы хотелось «прикоснуться к седине ведущего технического вуза». Он отметил, что БНТУ стал родоначальником инженерной мысли и инженерного творчества в стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Нынешнее мероприятие – это дань уважения тем, кто не только создавал этот университет (может, и не столько), но и кто прославил своими делами этот вуз.

Накануне Александр Лукашенко подписал указ о награждении Белорусского национального технического университета орденом Трудовой Славы.    

Учебное заведение удостоено этой награды за значительный вклад в развитие инженерно-технического образования, проведение научных исследований в области машиностроения, энергетики, строительства и архитектуры, внедрение новых современных технологий, подготовку научных кадров и в связи с 100-летием со дня основания университета.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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