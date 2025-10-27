Теперь в шаговой доступности – в Пуховичском районе открылся новый корпус Дружненской больницы

Современные технологии, комфортные условия и профессиональные кадры. В Дружненской больнице Пуховичского района открылся новый лечебный корпус, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он оснащен по последнему слову техники: цифровые рентген, эндоскопические комплексы, аппараты искусственной вентиляции легких и спирографы. Такой уровень обеспечивает высокотехнологичные методы диагностики и лечения, которые теперь в шаговой доступности для жителей поселка.

Обновленное терапевтическое отделение рассчитано на 25 коек. Есть палаты на четыре и два человека. Предусмотрен пищеблок, а также комфортабельная комната для отдыха.

Константин Лобанок, пациент:

Комфортно в первую очередь, что новое помещение, все чисто, аккуратно. Я очень доволен. Люди давно этого ждали и я надеюсь, что все будут очень довольны. Кормят хорошо, отношение хорошее, медсестры тоже профессиональные.

В отделении также расположили палату интенсивной терапии. Человек здесь находится под наблюдением врача-реаниматолога круглосуточно. Есть дефибрилляторы, аппараты ИВЛ с постоянной подачей кислорода.