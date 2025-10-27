Теперь в шаговой доступности – в Пуховичском районе открылся новый корпус Дружненской больницы
Современные технологии, комфортные условия и профессиональные кадры. В Дружненской больнице Пуховичского района открылся новый лечебный корпус, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он оснащен по последнему слову техники: цифровые рентген, эндоскопические комплексы, аппараты искусственной вентиляции легких и спирографы. Такой уровень обеспечивает высокотехнологичные методы диагностики и лечения, которые теперь в шаговой доступности для жителей поселка.
Подробнее в материале Дарьи Авсюк.
Обновленное терапевтическое отделение рассчитано на 25 коек. Есть палаты на четыре и два человека. Предусмотрен пищеблок, а также комфортабельная комната для отдыха.
Константин Лобанок, пациент:
Комфортно в первую очередь, что новое помещение, все чисто, аккуратно. Я очень доволен. Люди давно этого ждали и я надеюсь, что все будут очень довольны. Кормят хорошо, отношение хорошее, медсестры тоже профессиональные.
В отделении также расположили палату интенсивной терапии. Человек здесь находится под наблюдением врача-реаниматолога круглосуточно. Есть дефибрилляторы, аппараты ИВЛ с постоянной подачей кислорода.
Александр Петрученко, врач общей практики филиала «Дружненская больница» Марьиногорской центральной районной больницы:
Для троих пациентов. Все необходимое для реанимационных пациентов, то есть и дефибрилляторы, и постоянная подача кислорода аппаратами ИВЛ, мониторирование пациентов: круглосуточное снятие кардиограммы, пульсоксиметрии, артериального давления пациентов.
В новом лечебном корпусе Дружненской больницы создана серьезная лечебно-диагностическая база. В распоряжении медиков современный рентген-кабинет, способный проводить весь спектр необходимых исследований. Аппараты ЭКГ, кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики.
Дмитрий Германов, исполняющий обязанности заведующего филиалом «Дружненская больница» Марьиногорской центральной районной больницы:
В структуре у нас 80 коек общетерапевтического профиля: 56 – это терапевтическое отделение, 24 – неврологическое и шесть из них – это палаты интенсивной терапии. Созданы все условия для комфортного пребывания наших пациентов в стационаре и также для наших работников на местах. Позволит нам улучшить качество и повысить доступность для оказания медицинской помощи.
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