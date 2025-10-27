Смехотерапия, танцы и баня! Как отдохнуть душой и телом – знает «Петревичский батальон»
Край замков, рыцарей и поэтов! Новогрудчина – муза для туристов, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ! И сегодня мы приготовили для вас путешествие с огоньком!
Есть заветное желание? Мечты исполняются у 500-летнего дуба в агроусадьбе в Петревичах!
Они идут по главной улице с баяном, а по жизни – с юмором! Эти девчата зажгут ваш выходной. В агрогородке Петревичи есть колоритная агроусадьба. Чудесный хуторок расположен возле леса, утопает в зелени и цветах. На фазенде есть все для отличного отдыха, а самое главное – здесь вас зарядят смехотерапией, научат петь и танцевать по-петревичски! Эти дамочки знают рецепт счастья. Они хедлайнеры всех фестивалей и праздников!
Оксана Засадинская, руководитель вокальной группы «Петревичский батальон»:
Ад шчырага сэрца вам кажу, дзе нас толькі не ведаюць. У Аргенціне не ведаюць, у Канадзе не ведаюць, але па ўсёй Беларусі і блізкае замежжа ведаюць пра гэты «Пятрэвіцкі батальён»! Прапануем станцаваць разам з намі, асаблівай харэаграфіі няма. Але гэтаму могуць навучыцца з першага разу.
После такого улетного фитнеса самое время попариться в баньке. Вот она – лучшая формула красоты, молодости и здоровья. Дубовые и березовые веники здесь делают от души. Эффект после медового обертывания на лицо! Лучший лифтинг! После такой процедуры расцветете на глазах!
Оксана Засадинская:
Мы такія прыгожыя па якой прычыне? Таму што мы прайшлі праз гэтую купель, паглядзіце, калі ласка. Тут дубовыя лісточкі, тут яловыя галінкі, маладзільныя. У нас есць такі гумар, што мы ўвечары мужчын ловім, а раніцай толькі адпускаем. Вось такую прыгажосць мы зрабілі не толькі для сябе, а для таго, каб быць прывабнымі для вас.
Сценарий – бомба! Петревичские барыни знают толк в народных праздниках и традициях. И если вы давно хотели провести Колядки, Масленку или Купалье с размахом – компания обеспечена. Особенно здесь стоит побывать 12 июля, на День Петра и Павла, когда участницы коллектива проводят брендовый «Петревичский венок».
Подробности в видео.