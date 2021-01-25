«Здесь организовано горячее питание, выданы средства гигиены и продукты». Как волонтёры Красного Креста помогают людям в морозы

Температура в Беларуси на неделе опускалась ниже -20 градусов, небо то и дело сыпало снегом. Настоящая зима! Впрочем, не все ей рады. Если одни могли морозными вечерами согреваться дома под пледами, другие, увы, вынуждены переживать морозы на улице. Белорусское Общество Красного Креста из года в год в самую холодную пору помогает наиболее уязвимым категориям населения. Кроме организации пунктов обогрева, волонтеры оказывают и другую жизненно необходимую помощь. Как волонтеры Красного Креста помогают людям в морозы, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Палатки, тёплый чай и суп. Как волонтёры Красного Креста помогают пережить морозы тем, кто уязвим

Елена Фадеева, председатель Минской городской организации Белорусского Общества Красного Креста:

В любом офисе в Минске можно получить такой набор в рабочее время. Можно получить теплую одежду, средства гигиены и средства индивидуальной защиты, связанные со сложной эпидемиологической ситуацией.

Пункты обогрева есть в каждом офисе, в сложный и холодный период они работают постоянно. А чтобы помочь как можно большему количеству людей, город патрулируют мобильные бригады. Елена Фадеева:

Мобильные бригады у нас формируются ежедневно из возможностей волонтеров. Мобильная палатка в городе, у нас два модуля. Эти модули мы размещаем по запросу. Первый запрос был на Ваупшасова, 42. Но в первый день холодов не знали, как с этим справимся.

Такие мобильные пункты снабжаются горячим питьем, едой, наборами средств гигиены и теплой одеждой. Волонтеры Красного Креста могут оказать и первую медицинскую помощь при сезонных травмах: ушибах, обморожениях и переохлаждениях. Волонтеры предлагают помощь всем, кому она потребуется.

Елена Фадеева:

Они предлагают помощь, например, «застрявшим» автомобилистам. Вот так одного водителя-дальнобойщика перевезли в хостел, потому что машина замерзла, и он не смог продолжать свое движение. 14 января у нас выезжало только два экипажа, 15 и 16-го – выезжали по пять экипажей ежедневно, 17 января было три экипажа.

В офисе Фрунзенского района Красного Креста двери открыты для всех: будь то человек из мест лишения свободы или без определенного места жительства. Оксана Бакуменко, председатель Фрунзенской районной организации Белорусского Общества Красного Креста:

Мы здесь пункт обогрева организовали – на протяжении всей недели, рабочий день с 9:00 до 17:15. Суббота, воскресенье – выходные. В субботу, воскресенье выезжаем мы с администрацией, ездим по местам дислокации людей без определенного места жительства. Здесь организовано горячее питание, выданы средства гигиены и продукты.

Юрий Мельник уже более 15 лет волонтер. Пришел к этому после клинической смерти. Понял, что самое малое, что он может сделать, это помочь другим. Юрий Мельник, волонтер:

Здесь почти постоянно в определенное время кормят людей горячей пищей.

Медики в свою очередь призывают оставаться дома и лишний раз не выходить на улицу. Ведь кроме обморожения можно запросто получить гололедную травму. Алексей Хромец, врач травматолог-ортопед 10-й центральной районной поликлиники г. Минска:

Когда люди падают, то инстинктивно они пытаются себя обезопасить, подставляя руки или подкладывая ногу, в зависимости от того, как падают. В итоге сталкиваются с тем, что они ломают себе именно руки. Когда гололед случается, люди чаще подворачивают себе ногу, травмируются связки голеностопного сустава. Если пациент пожилой, он чаще всего может и сломать себе что-то в этом суставе.

Во время падения надо постараться максимально сгруппироваться и падать на спину. И если с ушибами все понятно, то вот распознать обморожение сразу не всегда удается. Алексей Хромец:

Обращайте внимание на то, если у вас чувствительность в этой области изменилась, кожа ведет себя не так. Не чувствуете эту конечность или часть тела, потому что она себя не так ведет: то в жар, то в холод часть тела бросает. Если ощущаете, что есть такое, то имеет смысл согреть ее, но не перегреть. Многие люди думают, что если они резко под горячую воду засунут, то быстрее согреются – нет. Чувствительность нарушена, и можно получить даже ожог, ситуация будет обратная.

Оксана Бакуменко:

Мы всегда работаем с медиками, если какая-то надо медицинская помощь, организовываем эту помощь, созваниваемся с учреждениями здравоохранения и перенаправляем людей на лечение.