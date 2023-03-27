«Есть вопросы по качеству – они всегда есть». Всё ли нормально с продуктами в сельских магазинах?

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.

Кирилл Казаков, СТВ:

Многие фермеры упрекали, что закупка овощей ведется не по тем ценам, которые дают им выгоду. Как вы высчитываете цены? И второй вопрос. Переработки очень много. Ее не хватает или ее хватает? У нас молока много делается, мы его продаем за границу, но и свои потребности закрываем. А вот с условной картошкой у нас так не получается.