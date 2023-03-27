«Есть вопросы по качеству – они всегда есть». Всё ли нормально с продуктами в сельских магазинах?
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.
Кирилл Казаков, СТВ:
Многие фермеры упрекали, что закупка овощей ведется не по тем ценам, которые дают им выгоду. Как вы высчитываете цены? И второй вопрос. Переработки очень много. Ее не хватает или ее хватает? У нас молока много делается, мы его продаем за границу, но и свои потребности закрываем. А вот с условной картошкой у нас так не получается.
Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза:
Производитель и торговля – это две таких организации, которые должны обеспечить функционирование процесса в нормальном режиме. Вот сложился экспорт у производителя – и все забыли про внутренний рынок и внутреннюю полку. Потом захотели вдруг вернуться туда, а вернуться уже нельзя, там уже лежит из другой страны. В чем отличие Белкоопсоюза? Жить заботами сельчан – это не то что наша идея…
Кирилл Казаков:
У вас социальные задачи еще есть.
Олег Мацкевич:
Да, поэтому в основном (90 %) мы закупаем у населения. Мы за прошлый год выплатили населению не только за картофель почти полмиллиарда рублей. Мы закладываем стабфонды и в свои хранилища никого не просим. Да, они у нас есть ветхие, есть нормальные, всего 94 хранилища, 295 камер. И емкостное хранение единовременное – 19,5 тысячи метров квадратных. Во-первых, мы можем купить, забрать, положить, сохранить и потом продавать. При всем отношении к системе, что она сельская, из 5 тысяч магазинов 3,8 тысячи на селе. Но у нас не увидишь в апреле и мае египетской картошки, у нас лежит своя, которую мы купили у населения, мы ему платим. Есть вопросы по качеству – они всегда есть. И у нас при хранении, и у него при реализации.
Кирилл Казаков:
Картошка из разных городов Беларуси будет по-разному храниться?
Олег Мацкевич:
Да. В каждом регионе она своя.
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