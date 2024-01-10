Есть вопросы по безбарьерной среде. Белоруска с ограниченными возможностями обратилась к властям

Мария Прохорович, художник:

Да, я планирую, в предыдущие выборы я участвовала в президентских. Но я бы хотела обратиться как человек с физическими возможностями, от лица этих людей, что с этим у нас есть некоторые проблемы. Государство нас не забывает, оно по возможности даже приходит на дом, чтобы человек мог отдать свой голос. Хотелось бы чуть больше внимания в том плане, чтобы человек мог сам выйти из дома, пойти в избирательный участок и проголосовать. Ко мне могут прийти, но я хотела бы сама. Я живу в Минске, но даже в Минске у нас во многих местах есть проблемы с безбарьерной средой, не говоря уже об областных городах, маленьких. Я бы хотела, чтобы на этот вопрос наше государство обратило внимание.

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