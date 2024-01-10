«Правоохранительные органы сделают свою работу». Чего ждать от экстремистов на выборах 2024 года?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Экстремисты пропустят эту кампанию или нам стоит к чему-то готовиться? Сейчас видно, что они не особо активны.
Артем Садовский, студент Белорусского государственного университета:
Это сейчас. Давайте посмотрим, что через месяц будет, что будет в 20-х числах февраля. Все помнят 2020 год, это наша точка невозврата, мы поднимаем ее неоднократно.
Григорий Азаренок:
Они готовятся к 2025-му и даже 2030-му, перед Новым годом Президент общался с руководителями разведок, в том числе сказал, что заехали уже в страну не просто шпионы, а террористы. Вы, когда идете в избирательную кампанию, это публичная работа, вы это осознаете?
Андрей Апанасович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Конечно, осознаю, но все-таки правоохранительные органы сделают свою работу. Я в них уверен.
Член Молодежного парламента баллотируется в депутаты. Вот какая у него программа – подробности здесь.