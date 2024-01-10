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В ЦИК работает горячая линия по вопросам проведения выборов 2024-го

10 января 2024 17:34
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Выдвижение кандидатов, сбор подписей инициативными группами, заседания политических партий, встречи в трудовых коллективах и с молодежью. Подготовка к проведению единого дня голосования продолжается. Он состоится 25 февраля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ЦИК работает горячая линия по вопросам проведения выборов 2024-го-1

Готовятся как кандидаты, так и избиратели. В ЦИК работает горячая линия по вопросам организации и проведения электоральной кампании. Принять участие в выборах, отдав свой голос за того или иного кандидата, можно и не по прописке. Вопрос актуален для тех, кто зарегистрирован в одном месте, а проживает в другом. Для этого потребуется подтвердить проживание на территории данного участка. То есть предоставить договор найма. С документом необходимо обратиться в комиссию по месту жительства до 25 февраля. И включиться в списки. В основной день голосования сделать это уже не получится.

# Выборы в Беларуси # общество

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