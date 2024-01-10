Сезонный подъём вирусной заболеваемости среди детей фиксируют в Минске

В столице зафиксирован сезонный подъем заболеваемости среди детей. Как правило, это типичные в данный период времени грипп, аденовирусы, а также риновирусы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ситуация полностью контролируется, учреждения здравоохранения работают в обычном режиме. Специалисты напоминают: поддерживать иммунитет важно – пить витамины, полноценно питаться и соблюдать правила личной гигиены. Это позволит увеличить устойчивость к инфекциям. А в очередях в поликлиниках соблюдать масочный режим. Особенно детям, которые подвержены наибольшему риску заражения.

Никита Скуратович, заведующий педиатрическим отделением 14-й городской детской клинической поликлиники:

На текущий момент среди детей, которые первично заболели, в случае, если родителям не нужен листок нетрудоспособности, если ребенок заболел и родители дома сами справляются, согласно письму министра здравоохранения министру образования допускается отсутствие в организованном коллективе ребенка до пяти учебных дней включительно. Это касается детских садов, это касается школ, это касается высших учебных заведений.

Самым эффективным средством в профилактике гриппа по-прежнему является вакцинация. Получить прививку дети могут от 6 месяцев и старше. Перед этим необходимо проконсультироваться с врачом.