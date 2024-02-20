Почему развивается артроз? Поговорили с врачом-ортопедом

Артроз считается одним из наиболее частых заболеваний опорно-двигательного аппарата. В большинстве случаев выявляют артроз таза и нижних конечностей. Зачастую он развивается из-за возрастных изменений в суставах. К слову, женщины от такого недуга страдают чаще. Связано это с гормональной перестройкой организма и повреждениями хрящевой ткани.
Олег Яковлев, врач-ортопед медицинского центра «Нордин»:
Артроз крупных суставов человека – это дегенеративно-дистрофический процесс, который поражает хрящевые ткани, мягкие ткани (связочный аппарат, сухожилия).
Артроз – это прогрессирующее заболевание, которое может привести даже к ранней инвалидизации. Различают первичный и вторичный артроз. К первичному относят генетические заболевания, которые способствуют повышению гибкости суставов.
Олег Яковлев:
Туда также можно отнести и врожденные дисплазии тазобедренных, коленных суставов, которые встречаются у детей достаточно часто. Вторичные встречаются в молодом возрасте, при поражениях, связанных с вирусными инфекциями, а также с бактериальными инфекциями. Также есть аутоиммунные заболевания.
Различают три стадии артроза. При первой человек испытывает боль в суставах только после физических нагрузок. При второй стадии дискомфорт появляется уже и при поднятии тяжестей, также болевые ощущения могут проявляться в области коленных суставов.
Олег Яковлев:
Третья стадия, когда у вас происходит сужение суставной щели до минимума. Сужение сустава происходит на три четверти, появляется болевой синдром в любое время, появляются контрактуры в суставах, то есть ограничения движений при их сгибании и разгибании. Боль в области сустава, если человек ночью спит на боку.
К сожалению, специфической профилактики артрозов не существует. Однако изнашиваться суставы могут не только под воздействием времени, но и интенсивных нагрузок и недостаточного поступления питательных веществ. Диагностируется артроз на основании рентгенографии, биохимического анализа крове, а также МРТ или УЗИ-диагностики.
Олег Яковлев:
На первых стадиях лечение консервативное. При второй стадии пациентам уже проводится физиотерапевтическое лечение и лечебная физкультура, проводится противовоспалительная терапия. При отсутствии воспаления вводится курс гиалуроновой кислоты внутрисуставно. При третьей стадии пациента необходимо поставить на очередь для плановой операции протезирования сустава.
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