Почему развивается артроз? Поговорили с врачом-ортопедом

Артроз считается одним из наиболее частых заболеваний опорно-двигательного аппарата. В большинстве случаев выявляют артроз таза и нижних конечностей. Зачастую он развивается из-за возрастных изменений в суставах. К слову, женщины от такого недуга страдают чаще. Связано это с гормональной перестройкой организма и повреждениями хрящевой ткани.

Олег Яковлев, врач-ортопед медицинского центра «Нордин»:

Артроз крупных суставов человека – это дегенеративно-дистрофический процесс, который поражает хрящевые ткани, мягкие ткани (связочный аппарат, сухожилия).

Артроз – это прогрессирующее заболевание, которое может привести даже к ранней инвалидизации. Различают первичный и вторичный артроз. К первичному относят генетические заболевания, которые способствуют повышению гибкости суставов.

Олег Яковлев:

Туда также можно отнести и врожденные дисплазии тазобедренных, коленных суставов, которые встречаются у детей достаточно часто. Вторичные встречаются в молодом возрасте, при поражениях, связанных с вирусными инфекциями, а также с бактериальными инфекциями. Также есть аутоиммунные заболевания.

Различают три стадии артроза. При первой человек испытывает боль в суставах только после физических нагрузок. При второй стадии дискомфорт появляется уже и при поднятии тяжестей, также болевые ощущения могут проявляться в области коленных суставов.

Олег Яковлев:

Третья стадия, когда у вас происходит сужение суставной щели до минимума. Сужение сустава происходит на три четверти, появляется болевой синдром в любое время, появляются контрактуры в суставах, то есть ограничения движений при их сгибании и разгибании. Боль в области сустава, если человек ночью спит на боку.