Беларусь делает свой выбор. Как проходят первые часы досрочного голосования и о чём напоминают комиссии?

20 февраля стартовало досрочное голосование. Ровно в полдень по всей стране открылись более 5 400 избирательных участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Уже полтора часа, как по всей стране открыты избирательные участки. Обстановка спокойная. Процесс идет в своем ритме. Сейчас мы находимся на участке № 223 в Минске. Работа здесь, как и требует законодательство началось с официальной процедуры опечатывания ящика для голосования. Ну а ровно в полдень комиссии встречали первых избирателей.

Хочу отметить, что в первый час здесь наблюдается активность. Со своим выбором уже определились больше трех десятков человек. Найдя время в перерыве на обед, они пришли сюда. Мы поинтересовались, какими они видят народных избранников. Давайте послушаем.

– Я почитала дома биографию и выбрала того, кого посчитала для себя.

– Самое главное, чтобы человечность была у человека, чтобы понимали все нюансы.

В целом по стране организовано больше 5 тысяч участков для голосования. Всем избирателям направлялись приглашения принять участие в выборах с подробной информацией. Но если по каким-либо причинам в почтовом ящике не оказалось такого извещения, на официальном сайте Центральной избирательной комиссии можно найти необходимую информацию. Запущен сервис по поиску участка, а также размещены адреса и телефоны избирательных комиссий. Избиратели, которым удобнее проголосовать не по месту регистрации, а по месту фактического проживания, вправе обратиться в участковую избирательную комиссию для включения в списки до 24 февраля. Но необходимо предоставить документ, подтверждающий проживание на территории участка для голосования, – это договор найма или купли-продажи жилья.

Роман Лобажевич, председатель участковой избирательной комиссии № 223 Минска:

Комиссия сразу же берет документ, который удостоверяет, что человек проживает, купил квартиру, жилое помещение или временно зарегистрирован по территориальному месту расположения нашего избирательного участка. Если все документы в порядке, комиссия сразу же предоставляет возможность осуществить свое волеизъявление и проголосовать.