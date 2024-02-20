Беларусь делает свой выбор. Как проходят первые часы досрочного голосования и о чём напоминают комиссии?

20 февраля стартовало досрочное голосование. Ровно в полдень по всей стране открылись более 5 400 избирательных участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 февраля стартовало досрочное голосование. Ровно в полдень по всей стране открылись более 5 400 избирательных участков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Уже полтора часа, как по всей стране открыты избирательные участки. Обстановка спокойная. Процесс идет в своем ритме. Сейчас мы находимся на участке № 223 в Минске. Работа здесь, как и требует законодательство началось с официальной процедуры опечатывания ящика для голосования. Ну а ровно в полдень комиссии встречали первых избирателей.
Хочу отметить, что в первый час здесь наблюдается активность. Со своим выбором уже определились больше трех десятков человек. Найдя время в перерыве на обед, они пришли сюда. Мы поинтересовались, какими они видят народных избранников. Давайте послушаем.
– Я почитала дома биографию и выбрала того, кого посчитала для себя.
– Самое главное, чтобы человечность была у человека, чтобы понимали все нюансы.
В целом по стране организовано больше 5 тысяч участков для голосования. Всем избирателям направлялись приглашения принять участие в выборах с подробной информацией. Но если по каким-либо причинам в почтовом ящике не оказалось такого извещения, на официальном сайте Центральной избирательной комиссии можно найти необходимую информацию. Запущен сервис по поиску участка, а также размещены адреса и телефоны избирательных комиссий.
Избиратели, которым удобнее проголосовать не по месту регистрации, а по месту фактического проживания, вправе обратиться в участковую избирательную комиссию для включения в списки до 24 февраля. Но необходимо предоставить документ, подтверждающий проживание на территории участка для голосования, – это договор найма или купли-продажи жилья.
Роман Лобажевич, председатель участковой избирательной комиссии № 223 Минска:
Комиссия сразу же берет документ, который удостоверяет, что человек проживает, купил квартиру, жилое помещение или временно зарегистрирован по территориальному месту расположения нашего избирательного участка. Если все документы в порядке, комиссия сразу же предоставляет возможность осуществить свое волеизъявление и проголосовать.
ЦИК напоминает о некоторых правилах. Если во время заполнения бюллетеня избиратель допустил ошибку или испортил бюллетень, то он может обратиться к членам участковой избирательной комиссии и получить новый бюллетень для голосования. Но таким правом избиратель может воспользоваться только один раз. Запрещена фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня для голосования. В столице и в регионах число бюллетеней будет разным, поскольку в эту электоральную кампанию избираются депутаты всех уровней. Отдать свой голос за кандидатов в дни досрочного можно с 12:00 до 19:00 по субботу включительно, комиссии работают без перерыва на обед. Официального подтверждения причин, по которым избиратель не может проголосовать в основной день проведения выборов, не требуется.
Традиционно в воскресенье, 25 февраля, участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Поэтому каждый может найти удобное время, чтобы сделать свой выбор.