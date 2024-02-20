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«С каждым днём ситуация становится хуже для Украины». Вот в чём были правы Путин и Лукашенко

20 февраля 2024 13:07
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Посты в мессенджерах и соцсетях или проверенные временем газеты и телеканалы: какие СМИ эффективнее влияют на умы людей? Почему важно продвигать в инфополе свои ценности и проговаривать даже всем очевидные вещи, если это правда? Борьбу на информационных фронтах обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить». 

«С каждым днём ситуация становится хуже для Украины». Вот в чём были правы Путин и Лукашенко-1

Камран Гасанов, кандидат политических наук, эксперт по Европейскому союзу (Россия):
Вместе с Путиным Лукашенко удалось достучаться не только до Запада, но и до самой Украины. Спустя пару дней после интервью Путина, Арестович сказал, что в этой тройке (Россия, США, Украина) единственный, кто хочет мира, – это Путин. И Лукашенко говорил, и Путин, что с каждым днем ситуация становится хуже для Украины. Именно Зеленский ответственный за то, чтобы прекратить все это.

Украина, немного утрирую, может потерять свою государственность. Примерно об этом и говорил Лукашенко. Ответственность большая, решать Владимиру Зеленскому, то есть хочет ли он оставаться послушным в руках Запада. Мне кажется, в этом плане Лукашенко оптимистично настроен. Он неслучайно несколько раз подбадривал Зеленского, что он хороший парень, но неопытный политик. Он показывает, что, несмотря на союзнические отношения с Россией, Лукашенко заявил, что будем страховать Россию, мы союзники, мы не можем себя по-другому вести. Тем не менее мы не считаем Украину чужой.

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Камран Гасанов

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