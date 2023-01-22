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Спорткар, лекарство от рака, уникальный тепловизор. На что ещё можно посмотреть на выставке «Беларусь интеллектуальная»?

22 января 2023 07:33
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Новости Беларуси. Отечественный программно-аппаратный комплекс для регистрации сейсмических событий установили в 2023 году на белорусской научной станции «Гора Вечерняя» в Антарктиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Спорткар, лекарство от рака, уникальный тепловизор. На что ещё можно посмотреть на выставке «Беларусь интеллектуальная»?-1

Увидеть макет этого уникального прибора своими глазами могут посетители выставки научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная», которая проходит в Минске.  

Спорткар, лекарство от рака, уникальный тепловизор. На что ещё можно посмотреть на выставке «Беларусь интеллектуальная»?-4

Система обладает особым комплексом энергообеспечения, благодаря которому она может работать автономно трое суток. Устройство регистрирует колебания земной коры на всем земном шаре. С его помощью, например, удалось отследить ядерный взрыв в Северной Корее в 2016 году, а также порядка четырех взрывов на газопроводе в балтийском море. Точность данных 98 %. Сегодня подобные комплексы установлены вокруг атомной БелАЭС и Солигорского горнопромышленного района.  

Спорткар, лекарство от рака, уникальный тепловизор. На что ещё можно посмотреть на выставке «Беларусь интеллектуальная»?-7

Геннадий Аронов, директор Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси:  
Расположен фрагмент записи землетрясения в Солигорске, их проходит довольно-таки много. Не все они ощутимы, но они связаны с тем, что там происходит добыча калийных солей и происходит перераспределение горных масс. Также мы проводим исследования по оценке влияния взрывов, которые происходят в карьерах при добыче того же гранита на объекты социальной инфраструктуры.  

Спорткар, лекарство от рака, уникальный тепловизор. На что ещё можно посмотреть на выставке «Беларусь интеллектуальная»?-10

Напомним, провести выставку инновационных разработок белорусских изобретателей поручил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что наши ученые работают не только на развитие военного сектора, но совершенствуют и другие, не менее важные сферы. К тому же многие наработки оборонительного характера с успехом используют в мирных целях, как, например, тепловизор.  

Спорткар, лекарство от рака, уникальный тепловизор. На что ещё можно посмотреть на выставке «Беларусь интеллектуальная»?-13

Вячеслав Сипач, заместитель начальника научно-инженерного предприятия Беларуси:  
Его задача военная. То есть он на огромном расстоянии, километров за 10, должен находить боевые танки. Но его применение можем использовать даже, как сейчас в метро стоят тепловизоры на температуру.  

Спорткар, лекарство от рака, уникальный тепловизор. На что ещё можно посмотреть на выставке «Беларусь интеллектуальная»?-16

Владимир Подвальников:  
Вертолеты, и коптеры, холодильник и стиралка. Высокие технологии – это достаточно узкая часть, а так здесь много того, чем пользуются миллионы.  

Спорткар, лекарство от рака, уникальный тепловизор. На что ещё можно посмотреть на выставке «Беларусь интеллектуальная»?-19

Выставка «Беларусь интеллектуальная» – самый масштабный научно-технический форум, который когда-либо проходил в стране. В экспозиции свыше 400 образцов передовых разработок. Среди них широко известный спорткар, а также отечественные ноутбуки, лекарства от рака, агродроны и многое другое.  

Спорткар, лекарство от рака, уникальный тепловизор. На что ещё можно посмотреть на выставке «Беларусь интеллектуальная»?-22

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# Выставка # общество # Геннадий Аронов # Александр Лукашенко # Вячеслав Сипач # Владимир Подвальников # Фотофакт

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