Спорткар, лекарство от рака, уникальный тепловизор. На что ещё можно посмотреть на выставке «Беларусь интеллектуальная»?

Новости Беларуси. Отечественный программно-аппаратный комплекс для регистрации сейсмических событий установили в 2023 году на белорусской научной станции «Гора Вечерняя» в Антарктиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увидеть макет этого уникального прибора своими глазами могут посетители выставки научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная», которая проходит в Минске.

Система обладает особым комплексом энергообеспечения, благодаря которому она может работать автономно трое суток. Устройство регистрирует колебания земной коры на всем земном шаре. С его помощью, например, удалось отследить ядерный взрыв в Северной Корее в 2016 году, а также порядка четырех взрывов на газопроводе в балтийском море. Точность данных 98 %. Сегодня подобные комплексы установлены вокруг атомной БелАЭС и Солигорского горнопромышленного района.

Геннадий Аронов, директор Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси:

Расположен фрагмент записи землетрясения в Солигорске, их проходит довольно-таки много. Не все они ощутимы, но они связаны с тем, что там происходит добыча калийных солей и происходит перераспределение горных масс. Также мы проводим исследования по оценке влияния взрывов, которые происходят в карьерах при добыче того же гранита на объекты социальной инфраструктуры.

Напомним, провести выставку инновационных разработок белорусских изобретателей поручил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что наши ученые работают не только на развитие военного сектора, но совершенствуют и другие, не менее важные сферы. К тому же многие наработки оборонительного характера с успехом используют в мирных целях, как, например, тепловизор.

Вячеслав Сипач, заместитель начальника научно-инженерного предприятия Беларуси:

Его задача военная. То есть он на огромном расстоянии, километров за 10, должен находить боевые танки. Но его применение можем использовать даже, как сейчас в метро стоят тепловизоры на температуру.

Владимир Подвальников:

Вертолеты, и коптеры, холодильник и стиралка. Высокие технологии – это достаточно узкая часть, а так здесь много того, чем пользуются миллионы.

Выставка «Беларусь интеллектуальная» – самый масштабный научно-технический форум, который когда-либо проходил в стране. В экспозиции свыше 400 образцов передовых разработок. Среди них широко известный спорткар, а также отечественные ноутбуки, лекарства от рака, агродроны и многое другое.