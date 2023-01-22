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День дипломатического работника отмечают в Беларуси. Александр Лукашенко поздравил сотрудников ведомства

22 января 2023 07:44
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Новости Беларуси. Они стоят на страже интересов Беларуси на международной арене и защищают права наших граждан за рубежом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой профессиональный праздник 22 января отмечают дипломатические работники.  

День дипломатического работника отмечают в Беларуси. Александр Лукашенко поздравил сотрудников ведомства-1

Дата 22 января была выбрана не случайно – в этот день в 1919 году в газете появилось первое публичное объявление о начале деятельности Комиссариата иностранных дел ССРБ.  

День дипломатического работника отмечают в Беларуси. Александр Лукашенко поздравил сотрудников ведомства-4

С тех пор дипломатическое ведомство заняло свое место на передовой борьбы за независимость и суверенитет Беларуси. Работников и ветеранов службы с их профессиональным праздником поздравил глава государства.  

День дипломатического работника отмечают в Беларуси. Александр Лукашенко поздравил сотрудников ведомства-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Вы избрали непростую, но очень нужную профессию, значение которой в современном мире постоянно возрастает. От способности каждого из вас полностью отдавать себя делу служения Отечеству, умения убеждать партнеров и оппонентов, направлять усилия на поиск взаимоприемлемого решения зависит развитие страны, продвижение экономических интересов государства и защищенность белорусских граждан, где бы они ни находились. 

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# МИД Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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