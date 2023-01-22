День дипломатического работника отмечают в Беларуси. Александр Лукашенко поздравил сотрудников ведомства

Новости Беларуси. Они стоят на страже интересов Беларуси на международной арене и защищают права наших граждан за рубежом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой профессиональный праздник 22 января отмечают дипломатические работники.

Дата 22 января была выбрана не случайно – в этот день в 1919 году в газете появилось первое публичное объявление о начале деятельности Комиссариата иностранных дел ССРБ.

С тех пор дипломатическое ведомство заняло свое место на передовой борьбы за независимость и суверенитет Беларуси. Работников и ветеранов службы с их профессиональным праздником поздравил глава государства.