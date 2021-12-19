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«Это всё натуральные компоненты». Что входит в состав классической сгущёнки

19 декабря 2021 16:32
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Новости Беларуси. В интернете на неделе разгорелись настоящие страсти по сгущенке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Покупатели возмущались, что на полках магазинов появился двойник, замаскированный и упакованный под уже настоящий белорусский бренд.  

«Это всё натуральные компоненты». Что входит в состав классической сгущёнки-1

Глубокский молочноконсервный комбинат – одно из крупнейших предприятий, которое делает нашу жизнь слаще. Процесс создания продукта – нелегкий. В первую очередь это качественное сырье, плюс современные технологии. И самое главное – все по ГОСТу.  

«Это всё натуральные компоненты». Что входит в состав классической сгущёнки-4

Ирина Васькович, начальник производства Глубокского молочноконсервного комбината:  
Основой производства молочных консервов с сахаром является упаривание влаги и консервирование сахаром. Длительные сроки хранения обусловлены термической обработкой и консервирующими способностями сахара. Основным продуктом, вырабатываемым в консервном цеху, является сгущенное молоко с сахаром. По ГОСТ 31688. Это классическая сгущенка. Скажем так, вкус нашего детства.  

«Это всё натуральные компоненты». Что входит в состав классической сгущёнки-7

Контроль качества продукции здесь проходит в несколько этапов. Это и перед началом сгущения молока, и во время, и после. Все-таки объемы партий немаленькие – за смену несколько тысяч банок и дойпаков.  

«Это всё натуральные компоненты». Что входит в состав классической сгущёнки-10

Ирина Васькович:  
Это один из наших видов упаковки. Это молоко сгущенное в пакете дойпак. На упаковке мы можем видеть, что стоит ГОСТ 31688, о чем я сказала выше, и информация, которая идет на обратной стороне. Мы можем прочитать состав: нормализованное молоко, сахар, сахароза, лактоза. Это все натуральные компоненты.  

# Продукты питания # общество # Ирина Васькович # Виктор Пралич # Фотофакт

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