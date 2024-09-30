Есть очень перспективные сорта. Поговорили о выращивании яблок в Беларуси

Зачем платить за чужое яблоко, если можно вырастить свое? Такой была красная нить разговора Президента с садоводами при посещении Молодечненского района на минувшей неделе. И правда, зачем? Если у нас есть золотые руки и умы, отличные сорта и возможность воплотить в жизнь все задумки и идеи. Об этом и поговорили с гостем.

Александр Абрамчик, заместитель главы крестьянского хозяйства «Спартан-Агро»:

Без обработок, без ухода вообще не сохранишь. Знакомые люди спрашивают, как это, когда на деревьях яблоки просто сгнивают даже до осени, все падает. Здесь уход, естественно. И если что-то обрабатываем, мы обрабатываем профилактически, а не когда появилась болезнь, которую уже сложно вывести или невозможно вывести.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Я вот не знала, что Айдаред и Найдаред – это два разных сорта. Я всегда думала, что есть только Айдаред.

Александр Абрамчик:

Это европейские сорта, они очень перспективные, мы уже не один год их выращиваем. И думаю, что в этом году уже или в начале следующего их уже введут в реестр. Совместный институт с Министерством сельского хозяйства. Отличие по вкусу небольшое. Самое основное их преимущество, что они могут лежать до нового урожая.