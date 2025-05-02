«Немцы расположились в нашей комнате, а танки поставили в огороде» – история узницы концлагеря

Истории, от которых в жилах стынет кровь. Детство за колючей проволокой, несбывшиеся мечты, смерть родных и близких, голод и холод – все это пережили живые свидетели Великой Отечественной войны. Сегодня в центральном регионе проживают 114 ветеранов и 587 человек, пострадавших от последствий войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди них и Евгения Адамовна Филева. Листая страницы альбома непростой жизни бывшей узницы концлагеря – материал Анастасии Близнюк.

Детство за колючей проволокой. Именно так можно назвать те страшные годы в жизни Евгении Адамовны Филевой. Семья жила в деревне Кузьминка под Гомелем. Тихую, размеренную жизнь в белорусской глубинке нарушила война. Отца сразу забрали на фронт. Старших брата и сестру фашисты угнали в Германию. А маленькая Женя осталась вместе с мамой.

Евгения Филева, малолетняя узница концлагеря:

В нашу деревню приехали немцы, расположились в нашей комнате, а танки свои поставили на огород. Нас выгнали.