«Немцы расположились в нашей комнате, а танки поставили в огороде» – история узницы концлагеря
Истории, от которых в жилах стынет кровь. Детство за колючей проволокой, несбывшиеся мечты, смерть родных и близких, голод и холод – все это пережили живые свидетели Великой Отечественной войны. Сегодня в центральном регионе проживают 114 ветеранов и 587 человек, пострадавших от последствий войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди них и Евгения Адамовна Филева.
Листая страницы альбома непростой жизни бывшей узницы концлагеря – материал Анастасии Близнюк.
Детство за колючей проволокой. Именно так можно назвать те страшные годы в жизни Евгении Адамовны Филевой. Семья жила в деревне Кузьминка под Гомелем. Тихую, размеренную жизнь в белорусской глубинке нарушила война. Отца сразу забрали на фронт. Старших брата и сестру фашисты угнали в Германию. А маленькая Женя осталась вместе с мамой.
Евгения Филева, малолетняя узница концлагеря:
В нашу деревню приехали немцы, расположились в нашей комнате, а танки свои поставили на огород. Нас выгнали.
Оказались в концлагере в Украине. Маму сразу забрали на работы, а у Жени брали кровь для раненых немецких солдат. Каждый день приравнивался месяцу. Забыть ужасы лагеря смерти невозможно.
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