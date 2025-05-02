Госдеп: США больше не будет посредником по украинскому конфликту

Соединенные Штаты больше не будут выполнять роль посредника в урегулировании кризиса в Украине и ожидают от России и Украины конкретных предложений по его завершению. Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, пишет ТАСС.

По ее мнению, стиль и методология подхода американцев изменится, но США останутся вовлечены в процесс и будут оказывать поддержку.

Однако они не намерены принимать участие в переговорах в качестве посредника.

Брюс подчеркивает, что дальнейшее решение вопроса зависит исключительно от России и Украины, которым придется разработать конкретные пути прекращения конфликта.