Прямой эфир

Госдеп: США больше не будет посредником по украинскому конфликту

02 мая 2025 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Госдеп: США больше не будет посредником по украинскому конфликту-0

Соединенные Штаты больше не будут выполнять роль посредника в урегулировании кризиса в Украине и ожидают от России и Украины конкретных предложений по его завершению. Об этом сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, пишет ТАСС.

По ее мнению, стиль и методология подхода американцев изменится, но США останутся вовлечены в процесс и будут оказывать поддержку.

Однако они не намерены принимать участие в переговорах в качестве посредника. 

Брюс подчеркивает, что дальнейшее решение вопроса зависит исключительно от России и Украины, которым придется разработать конкретные пути прекращения конфликта.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Партию «Альтернатива для Германии» признали правоэкстремистской в ФРГ
02 мая 2025 13:41

Партию «Альтернатива для Германии» признали правоэкстремистской в ФРГ

Путин показал, что у него лежит в холодильнике в Кремле
02 мая 2025 13:06

Путин показал, что у него лежит в холодильнике в Кремле

Трамп: США во Второй мировой войне сделали для победы больше остальных
02 мая 2025 11:32

Трамп: США во Второй мировой войне сделали для победы больше остальных