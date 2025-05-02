Партию «Альтернатива для Германии» признали правоэкстремистской в ФРГ

В преддверии Дня Победы Федеральное ведомство по охране Конституции классифицировало партию «Альтернатива для Германии» как «правоэкстремистскую» организацию, которая угрожает демократии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выводы были основаны на анализе ее деятельности за последние несколько лет. И выяснилось, что АдГ является якобы расистской и антимусульманской.