Партию «Альтернатива для Германии» признали правоэкстремистской в ФРГ
В преддверии Дня Победы Федеральное ведомство по охране Конституции классифицировало партию «Альтернатива для Германии» как «правоэкстремистскую» организацию, которая угрожает демократии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выводы были основаны на анализе ее деятельности за последние несколько лет. И выяснилось, что АдГ является якобы расистской и антимусульманской.
Нэнси Фезер, министр внутренних дел Германии:
Доказано, что АдГ предпринимает усилия, направленные против свободного демократического базового порядка. Партия представляет этническую концепцию, которая дискриминирует целые группы населения. Выходцы из других стран рассматриваются ею как немцы второго сорта. Это явно противоречит гарантии человеческого достоинства, закрепленной в конституции.
Стоит отметить, что на досрочных выборах в Бундестаг в феврале этого года АдГ впервые в истории получила рекордное количество мест, что теоретически дает ей право возглавить несколько ключевых парламентских комитетов. Решение же властей признать «Альтернативу для Германии» экстремистской может подпортить ее репутацию. Аналитики, напротив, считают, что это лишь усилит поддержку АдГ среди немцев. Согласно последним опросам, она возглавляет рейтинги партий. Людям нравится ее миграционная политика и требование прекратить поддержку Украины. Тем не менее, как отметили некоторые европейские СМИ, то, что крупнейшую партию Германии власти признали правоэкстремистской накануне даты, когда мир отмечает победу над фашизмом, стало достаточно символичным.