Учение «Славянское братство-2020» 10 сентября начнётся на полигоне Брестский

Новости Беларуси. 10 сентября на полигоне Брестский стартует ежегодное тактическое учение «Славянское братство – 2020» под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подразделения отработают совместные действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом. В Министерстве обороны отметили эффективность сотрудничества с Россией, которое насчитывает более 200 мероприятий в год. Такого уровня военного взаимодействия нет больше ни с одной страной.

Олег Воинов, генерал-майор, начальник Департамента международного военного сотрудничества:

Также с 21 по 26 сентября спланировано проведение в Российской Федерации стратегическо-командного штабного учения «Кавказ-2020», в ходе которого, помимо воинских контингентов других государств приглашенных, будут участвовать и наши Вооруженные Силы. А именно представлены будут батальоны тактической группой.

Также уже в октябре на территории Республики Беларусь будет проходить и учение коллективных сил в рамках ОДКБ – «Нерушимое братство», где будут от российской стороны принимать участие и воздушно-десантные войска.

Вы видите, какое тесное сотрудничество в практической области непосредственно с Российской Федерацией происходит.