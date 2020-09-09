Учение «Славянское братство-2020» 10 сентября начнётся на полигоне Брестский

Новости Беларуси. 10 сентября на полигоне Брестский стартует ежегодное тактическое учение «Славянское братство – 2020» под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 10 сентября на полигоне Брестский стартует ежегодное тактическое учение «Славянское братство – 2020» под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в маневрах примут военнослужащие Беларуси, России и Сербии.
Подразделения отработают совместные действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом. В Министерстве обороны отметили эффективность сотрудничества с Россией, которое насчитывает более 200 мероприятий в год. Такого уровня военного взаимодействия нет больше ни с одной страной.
Олег Воинов, генерал-майор, начальник Департамента международного военного сотрудничества:
Также с 21 по 26 сентября спланировано проведение в Российской Федерации стратегическо-командного штабного учения «Кавказ-2020», в ходе которого, помимо воинских контингентов других государств приглашенных, будут участвовать и наши Вооруженные Силы. А именно представлены будут батальоны тактической группой.
Также уже в октябре на территории Республики Беларусь будет проходить и учение коллективных сил в рамках ОДКБ – «Нерушимое братство», где будут от российской стороны принимать участие и воздушно-десантные войска.
Вы видите, какое тесное сотрудничество в практической области непосредственно с Российской Федерацией происходит.
Учение «Славянское братство» проводится в странах-участницах ежегодно. В 2019 году маневры проходили в Сербии. В этот раз прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября.