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День пионерской дружбы отмечают в Беларуси 19 мая

19 мая 2017 11:09
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Линейки, походы, пионерские лагеря и песни у костра. Рождённые в Советском Союзе хорошо помнят время красных галстуков и девиза «Всегда готов!». Чудесные годы, овеянные духом романтики, дружбы и добрых дел, и спустя десятилетия с удовольствием вспоминают прежние пионеры.

«Революция мира» – такой смысл заложен в её имени. Сегодня почётный пионер, а в 60-ых председатель пионерской организации, Ревмира Сергеевна, с огромным удовольствием рассказывает о том, как выбирала место для строительства легендарного лагеря «Зубрёнок».

О славных делах своей юности она может рассказывать часами. Есть, что вспомнить. Как-никак, это её поколение определяло вектор движения  пионерской организации в послевоенное время.

Уже сегодня традиции старшего поколения продолжают новые пионеры. Сейчас в Беларуси красно-зелёный галстук с гордостью носят 650 тысяч детей.

Учить через пионерию дружбе и доброте – идея советских школьников и сегодня находит продолжение в молодом поколении. Новые пионеры, как и  95 лет назад, собираются на линейки, поднимают руки при приветствии и чтут символы пионерской организации.

Хороший пример уже сегодня они подают не только своим сверстникам, но и младшим товарищам. 

По традиции сегодня сотни октябрят вступят в ряды пионеров. И в жизни каждого из них начнётся новый этап, наполненный приятными впечатлениями и благородными поступками.

# общество # Фотофакт # Пионеры в Беларуси # Виктория Меннанова # Ревмира Пионова # Павел Крюков

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