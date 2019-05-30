Есть ли эйджизм в Беларуси?

В 40 лет жизнь только начинается, а в 55 продолжается… Эйджизм: это слово означает дискриминацию по возрасту. Как она проявляется?

Елена Демидова, директор Центра активного долголетия: Всё чаще наши посетители обращаются к нам с просьбой помочь им, всё-таки, найти место своё в жизни, в том числе – продлить своё экономическое долголетие и состояться в профессии. Сталкиваются они с этим, потому что они либо теряют свои рабочие места, либо они не могут уже трудоустроиться именно из-за возраста на новое место работы. И наши образовательные курсы были построены как раз-таки для того, чтобы дать какие-то новые компетенции людям в таком возрасте.

Это, вообще, мировая тенденция – вот так относиться к людям в определённом возрасте?

Елена Демидова:

Скорее, сейчас и до Беларуси дошёл такой тренд, что, всё-таки, привлекать к труду людей пенсионного возраста – это уже становится актуальным, потому что у нас изменяется демографическая структура общества. Мы всё больше понимаем, что население становится как раз-таки, которое приближается к возрасту 50-60 и так далее. Соответственно – это уже ценные кадры, которые имеют опыт. И уже давно в развитых странах этот тренд шагает.

Всё больше концернов, больших предприятий привлекают на работу в качестве стажёров, волонтёров, консультантов как раз-таки людей пенсионного возраста. И вот сейчас этот тренд дошёл как раз-таки до Беларуси. Мы говорили об этом давно, но ждали когда, наконец, какая-то большая структура, предприятие или организация возьмётся за эту тему. И это как раз случилось с аптечной сетью.

Консультант в аптеке и смотритель в агроусадьбе. Пенсионерам предлагают курсы и работу