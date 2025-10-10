С самого начала конфликта в Украине Владимир Путин не раз предостерегал Запад от расширения НАТО на восток, в особенности в отношении Беларуси, Грузии и самой России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на American Thinker.

Москва рассматривает такие действия как угрозу и готова дать жесткий ответ. Россия озабочена активностью альянса вблизи своих рубежей, которую НАТО объясняет потребностью в сдерживании.

Власти страны заявляют о готовности к диалогу, но лишь на равных условиях и при условии отказа Запада от политики милитаризации Европы. При этом, по мнению автора, Украина уже потеряна для интересов Запада.

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