«100 идей для Беларуси». Посмотрите, какой необычный прибор создал школьник из Солигорска

Новости Беларуси. В Солигорске прошел зональный этап Республиканского проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свои разработки презентовали участники из Слуцкого, Любанского, Пуховичского, Стародорожского и Солигорского районов. Из 19 проектов на областной этап прошли 9. В их числе – уникальный измерительный прибор солигорчанина Ростислава Щуровского. Подробнее – Алеся Иванова.

Ростислав Щуровский с детства увлекается точными науками. Интерес к программированию и разработкам достался от отца. За плечами одиннадцатиклассника десятки призовых мест в исследовательских конкурсах и разные инновационные проекты. Причем не только республиканского, но и международного уровня.