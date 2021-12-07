«100 идей для Беларуси». Посмотрите, какой необычный прибор создал школьник из Солигорска
Новости Беларуси. В Солигорске прошел зональный этап Республиканского проекта «100 идей для Беларуси», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Свои разработки презентовали участники из Слуцкого, Любанского, Пуховичского, Стародорожского и Солигорского районов. Из 19 проектов на областной этап прошли 9. В их числе – уникальный измерительный прибор солигорчанина Ростислава Щуровского.
Подробнее – Алеся Иванова.
Ростислав Щуровский с детства увлекается точными науками. Интерес к программированию и разработкам достался от отца. За плечами одиннадцатиклассника десятки призовых мест в исследовательских конкурсах и разные инновационные проекты. Причем не только республиканского, но и международного уровня.
Алеся Иванова, корреспондент:
Юный гений Ростислав Щуровский в конкурсе «100 идей для Беларуси» участвует не впервые. В 2021 году презентовал универсальный модульный измерительный прибор. Он удобный как для обычного пользователя, так и для профессионала. Среди преимуществ – невысокая стоимость, компактность и экологичность в использовании.
Подробности в видеоматериале.