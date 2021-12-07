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Не забывают и про устройство придомовой территории. В скольких домах Минской области провели капремонт в 2021 году?

07 декабря 2021 18:36
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Новости Беларуси. В 2021 году в Минской области отремонтируют около 400 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Больше всего домов обновили в Минском, Червенском, Клецком и Борисовском районах.  

Не забывают и про устройство придомовой территории. В скольких домах Минской области провели капремонт в 2021 году?-1

Активными темпами продвигаются работы и в Несвиже. Так, уже преобразился дом на улице Советской. Здесь заменили крышу, утеплили фасад, установили окна, обновили лестничные клетки. Поменяли коммуникации и канализацию. Установили новые входные двери. Не забыли и про благоустройство придомовой территории.  

Не забывают и про устройство придомовой территории. В скольких домах Минской области провели капремонт в 2021 году?-4

Артем Василюк, мастер строительного предприятия «ПМК-218»:  
Обычно дом нуждается в капитальном ремонте по истечении 50-60 лет. За этот год нашим ПМК был сделан на Карла Либкнехта, на Советской дом и два домика на Ленинской улице. Еще в пяти домах планируется делать капитальный ремонт.  

Не забывают и про устройство придомовой территории. В скольких домах Минской области провели капремонт в 2021 году?-7

Для принятия решения по капитальному ремонту необходимо техническое обоснование и обследование дома. Перечень работ для каждого здания специалисты определяют индивидуально.  

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Артем Василюк # Фотофакт

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