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Директор «Славянского базара»: готовим ночное поднятие флага – хотим задействовать максимально световые возможности

05 июля 2021 15:38
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Директор «Славянского базара»: готовим ночное поднятие флага – хотим задействовать максимально световые возможности-1

Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
На свой юбилей, день рождения, фестиваль покажет, что действительно это фестиваль искусств, огромного количества видов искусств и совершенно разного возраста. Те водные стихии, которые мы заявляли, будут покорены фестивалем. И фест «На семи ветрах» перебазируется – одной из площадок станет наш прогулочный теплоход. Что касается льда и огня, то наша увертюра об этом будет тому подтверждение. Наверное, можно сказать, что одной из фишек, которые мы готовим – мы готовим ночное поднятие флага фестиваля (в ночь с 14 на 15), потому что хотим задействовать максимально световые возможности.

Каждый проект, каждый маленький проект в рамках фестиваля не бывает похожим год из года. Он находит в себе какие-то изюминки. И только тот человек, который приезжает – не тот, который сидит только в информационном поле Telegram-каналов и Instagram – наверняка это может увидеть.

Сохранять или не сохранять – только глупый может сказать «нет». Очень легко разрушить, но очень трудно создать. И этот бренд, который мы получили, создавался 30 лет. Это человеку целая, получается, треть жизни, если он долгожитель. Безусловно, надо развивать этот фестиваль. 

Нельзя создавать условия, чтобы он остановился на одном месте, где-то на лаврах ветеранов фестивального движения почивал. Надо, чтобы в него входили новые тенденции, новые тренды, и он оставался тем брендом, который знают во всех странах мира. Более 80 стран мира за это время побывало на фестивале. Наверное, нам просто надо этим гордиться. А очень часто бывает, что то, что наше, нам кажется, что это уже привычно, но надо просто представить на один момент: а если этого не будет?

# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Глеб Лапицкий # Фотофакт

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