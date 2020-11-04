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«Это может произойти, если мы не остановимся». Какой флешмоб запустили минские военнослужащие?

04 ноября 2020 07:45
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Новости Беларуси. «За сильную и процветающую Беларусь». Военнослужащие Минской военной комендатуры выступили с инициативой о проведении одноименного флешмоба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это может произойти, если мы не остановимся». Какой флешмоб запустили минские военнослужащие?-1

Парадный расчет роты почетного караула прошел торжественным маршем с государственной символикой. Теперь офицеры и солдаты подразделения предлагают присоединиться к патриотической акции всем частям и соединениям Вооруженных Сил нашей страны.  

«Это может произойти, если мы не остановимся». Какой флешмоб запустили минские военнослужащие?-4

Соответствующие видеоролики планируется размещать на информационных площадках в интернете, а также в социальных сетях.

Смотрите в видеоматериале.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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