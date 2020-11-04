«Это может произойти, если мы не остановимся». Какой флешмоб запустили минские военнослужащие?

Новости Беларуси. «За сильную и процветающую Беларусь». Военнослужащие Минской военной комендатуры выступили с инициативой о проведении одноименного флешмоба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парадный расчет роты почетного караула прошел торжественным маршем с государственной символикой. Теперь офицеры и солдаты подразделения предлагают присоединиться к патриотической акции всем частям и соединениям Вооруженных Сил нашей страны.