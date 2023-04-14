Есть больше 11 тысяч рабочих мест. Где поработать летом молодёжи?

Все больше студентов и учащихся спешат заработать свои первые карманные деньги. Но где найти работу и узнать о вакантных местах? Минские городские организации проводят разнообразные мероприятия, в рамках которых отвечают на все вопросы и информируют об организациях, готовых принять в своих ряды новичков.

Роман Бондарук, первый секретарь Минской городской организации ОО «БРСМ»: На сегодня собрано более четырех тысяч заявок – это та молодежь, которая хочет трудоустроиться в составе студенческого отряда. Осуществляем мы трудоустройство от 14 лет до 31 года, трудоустройство осуществляется по семи направлениям – это сельскохозяйственные отряды, производственные, строительные, экологические, в сфере оказания услуг, педагогические.

Алина Васильева, командир педагогического отряда «Созвездие»:

Уже тритий год я являюсь командиром педагогического отряда «Созвездие» – это отряд, который работает на базе Национального детского образовательного оздоровительного центра «Зубренок». Если любой человек, студент хочет поступить в студенческий отряд, он обращается, конечно, в первичную организацию БРСМ. Отряды формируются как на факультетах, так и общеуниверситетские сводные отряды. Можно обратиться и в центральный комитет БРСМ и найти место себе по душе, найти профиль, в котором ты хочешь дальше работать.

Уже трудоустроено около 700 ребят. Однако это еще не финишная прямая, процесс продолжается. В планах занять более 12 тысяч студентов и учащихся.

Роман Бондарук:

2022 год показал, что молодежь ищет работу и интересуется, где же можно осуществить свой первый заработок и обрести свой первый опыт. Мы стараемся проводить работу не только с ребятами, которые уже совершеннолетние, но и с ребятами, которым только исполнилось 14 лет. Для такой категории молодежи также есть возможность трудоустройства.