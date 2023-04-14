Есть больше 11 тысяч рабочих мест. Где поработать летом молодёжи?
Все больше студентов и учащихся спешат заработать свои первые карманные деньги. Но где найти работу и узнать о вакантных местах? Минские городские организации проводят разнообразные мероприятия, в рамках которых отвечают на все вопросы и информируют об организациях, готовых принять в своих ряды новичков.
Роман Бондарук, первый секретарь Минской городской организации ОО «БРСМ»:
На сегодня собрано более четырех тысяч заявок – это та молодежь, которая хочет трудоустроиться в составе студенческого отряда. Осуществляем мы трудоустройство от 14 лет до 31 года, трудоустройство осуществляется по семи направлениям – это сельскохозяйственные отряды, производственные, строительные, экологические, в сфере оказания услуг, педагогические.
Алина Васильева, командир педагогического отряда «Созвездие»:
Уже тритий год я являюсь командиром педагогического отряда «Созвездие» – это отряд, который работает на базе Национального детского образовательного оздоровительного центра «Зубренок». Если любой человек, студент хочет поступить в студенческий отряд, он обращается, конечно, в первичную организацию БРСМ. Отряды формируются как на факультетах, так и общеуниверситетские сводные отряды. Можно обратиться и в центральный комитет БРСМ и найти место себе по душе, найти профиль, в котором ты хочешь дальше работать.
Уже трудоустроено около 700 ребят. Однако это еще не финишная прямая, процесс продолжается. В планах занять более 12 тысяч студентов и учащихся.
Роман Бондарук:
2022 год показал, что молодежь ищет работу и интересуется, где же можно осуществить свой первый заработок и обрести свой первый опыт. Мы стараемся проводить работу не только с ребятами, которые уже совершеннолетние, но и с ребятами, которым только исполнилось 14 лет. Для такой категории молодежи также есть возможность трудоустройства.
Многие отдают предпочтение сфере оказания услуг и экологической, помогают с уборкой, благоустройством и озеленением столицы.
Роман Бондарук:
На сегодня Минской городской организацией БРСМ совместно с администрациями районов города Минск отработано 167 предприятий и организаций – это 11 557 рабочих мест.
Вариантов множество. Главное – желание. Но как показывает практика, молодежь не боится работы и трудится в разных направлениях.