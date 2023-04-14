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Есть больше 11 тысяч рабочих мест. Где поработать летом молодёжи?

14 апреля 2023 09:39
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Все больше студентов и учащихся спешат заработать свои первые карманные деньги. Но где найти работу и узнать о вакантных местах? Минские городские организации проводят разнообразные мероприятия, в рамках которых отвечают на все вопросы и информируют об организациях, готовых принять в своих ряды новичков.

Есть больше 11 тысяч рабочих мест. Где поработать летом молодёжи?-1

Роман Бондарук, первый секретарь Минской городской организации ОО «БРСМ»:
На сегодня собрано более четырех тысяч заявок это та молодежь, которая хочет трудоустроиться в составе студенческого отряда. Осуществляем мы трудоустройство от 14 лет до 31 года, трудоустройство осуществляется по семи направлениям это сельскохозяйственные отряды, производственные, строительные, экологические, в сфере оказания услуг, педагогические.

Есть больше 11 тысяч рабочих мест. Где поработать летом молодёжи?-4

Алина Васильева, командир педагогического отряда «Созвездие»:
Уже тритий год я являюсь командиром педагогического отряда «Созвездие» это отряд, который работает на базе Национального детского образовательного оздоровительного центра «Зубренок». Если любой человек, студент хочет поступить в студенческий отряд, он обращается, конечно, в первичную организацию БРСМ. Отряды формируются как на факультетах, так и общеуниверситетские сводные отряды. Можно обратиться и в центральный комитет БРСМ и найти место себе по душе, найти профиль, в котором ты хочешь дальше работать.

Уже трудоустроено около 700 ребят. Однако это еще не финишная прямая, процесс продолжается. В планах занять более 12 тысяч студентов и учащихся.

Роман Бондарук:
2022 год показал, что молодежь ищет работу и интересуется, где же можно осуществить свой первый заработок и обрести свой первый опыт. Мы стараемся проводить работу не только с ребятами, которые уже совершеннолетние, но и с ребятами, которым только исполнилось 14 лет. Для такой категории молодежи также есть возможность трудоустройства.

Есть больше 11 тысяч рабочих мест. Где поработать летом молодёжи?-7

Многие отдают предпочтение сфере оказания услуг и экологической, помогают с уборкой, благоустройством и озеленением столицы.

Роман Бондарук:
На сегодня Минской городской организацией БРСМ совместно с администрациями районов города Минск отработано 167 предприятий и организаций это 11 557 рабочих мест.   

Вариантов множество. Главное – желание. Но как показывает практика, молодежь не боится работы и трудится в разных направлениях.

# Трудоустройство # общество # Валерия Яскевич # Роман Бондарук # Фотофакт

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