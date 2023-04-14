Готовим творожную Пасху. Рецептом поделился шеф-повар

Чистый четверг миновал. Навели красоту в домах. Время готовить праздничный стол: красить яйца и печь куличи. Вкусная традиция на Пасху появилась неспроста.

Игорь Латушко, клирик Свято-Духова кафедрального собора г. Минска:

Господь в Евангелие дает такой ответ: я – есть хлеб жизни, то есть для нас это Завет, данный Богом для спасения рода человеческого. Под видом хлеба и вина Бог преподает нам надежду на жизнь вечную. Пасха имеет конусную форму по той причине, что это напоминание Голгофы. Кушаем сладкую Пасху и вспоминаем, как горько было Христу. За нашу сладость, радость, надежду Господь пострадал, и мы об этом по чуть-чуть везде вспоминаем. Дарим рецепт на радость и готовим творожную пасху. Для божественного десерта нам понадобится: 540 граммов творога, 100 – сахара, 50 – сливочного масла, 30 – цедры апельсина, муки, 140 миллилитров сливок. И шоколад: 30 граммов – белого, 50 – молочного и 60 – темного. Начинаем творить.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Первое, что мы делаем. Смешиваем творог, желтки, сахар и сливочное масло. И сейчас мы все это взбиваем миксером. Добавляем цедру апельсина, ставим на плиту и доводим до кипения. Творожный крем подоспел. Взбиваем блендером. Выливаем в кастрюлю и ставим остывать в холодильник. Тем временем не скучаем. Взбиваем жирные сливки и растапливаем шоколад в микроволновке одну минуту. Каждый в отдельной емкости.

Вадим Парханович:

Взбитые сливки вливаем в творожный крем. Творожный крем распределяем на 3 емкости с шоколадом. В белую мы добавляем немного творожного крема, в молочный шоколад побольше и в темный шоколад больше всего добавляем. Добавляем цукаты и вяленую вишню. Закрываем форму смоченной марлей и перекладываем творожную массу. Но внимание. Сперва порцию с белым шоколадом, затем с молочным и темным. Разные слои создадут волшебный эффект! Все аккуратно закрываем и ставим под гнет в холодильник на ночь.