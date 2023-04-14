Белорусские спасатели подготовили развлекательную программу для детей из Донбасса

Новости Беларуси. Праздник от спасателей. Масштабную развлекательную программу подготовили сотрудники МЧС для детей из Донбасса, которые отдыхают в оздоровительном лагере под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Веселые и познавательные конкурсы, знакомство с профессиональным оборудованием, азы оказания первой медицинской помощи, флешмобы и конкурсы. Дети получили массу положительных эмоций. Кроме того, у участников мероприятия была возможность проявить свои таланты и попробовать себя в роли пожарных. А за успехи в квестах и викторинах мальчики и девочки получили памятные подарки.