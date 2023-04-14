Клещи укусили более 200 белорусов за март 2023-го

Новости Беларуси. С установлением теплой погоды в Беларуси активизировались клещи. От укусов кровососущих в марте пострадали более 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это лишь официально зарегистрированные случаи. Статистика печальная.

По сравнению с 2022 годом число обращений выросло более чем в три раза. Раньше всего клещи проснулись в Брестской области. Первых здесь обнаружили еще в начале февраля. Медики напоминают: в случае укуса необходимо немедленно обратиться к врачу. Ведь клещи – переносчики серьезных заболеваний. Чтобы обезопасить себя, достаточно соблюдать простые правила: надевать светлую, максимально закрытую одежду на прогулки в лес и парки, пользоваться спецсредствами.