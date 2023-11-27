Есть бизнес-идея, но нет стартового капитала? Рассказываем, как получить деньги

Рабочий день Ольги Смирновой начинается в 6 утра. Закупить свежие овощи и фрукты, разобраться с документацией, подготовить площадку. Домой только после 20 часов. Несмотря на непростой график, именно так выглядит работа мечты, смеется Ольга. О собственном магазинчике женщина мечтала давно. Вот только с чего начать?

Ольга Смирнова, предприниматель:

Я много лет отработала в торговле. Потом я устроилась на завод, заведующей работала почти 10 лет. Поняла, что надо как-то двигаться дальше. Мне попалась такая статья, что государство дает безвозмездную субсидию. Написала сама бизнес-план, высмотрела в интернете, какие есть поставщики, кто как работает, как стать юрлицом, оплата. Государство выделило 3 700. Плюс мои сбережения. На эти 3 700 я покупала холодильное оборудование, весы, стеллажи. Начинала я – приправы развесные и соленья.