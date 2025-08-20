Сотрудники правоохранительных органов подключились к уборочной кампании

В напряженную пору жатвы, когда каждая минута на счету, ценна любая помощь. Свое надежное плечо хлеборобам Минской области подставили правоохранители. Вместе с работниками предприятия «Первый Белорусский» следователи трудились на уборке и сушке зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Юревич, начальник Вилейского районного отдела Следственного комитета Беларуси: Участие в уборочной кампании – это не только помощь сельскому хозяйству, но и возможность прочувствовать важность труда на земле. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в общий урожай и поддержать тех, кто обеспечивает нас хлебом насущным.

Александр Тямчик, главный агроном РСУП «Первый Белорусский»:

В хозяйстве уже на завершающем этапе находится уборочная кампания. Остались считаные дни и гектары. На уборочной кампании задействованы все люди, как и местные жители, работники. Идет такая битва. И очень благодарны сотрудникам внутренних дел, которые подключились к этому нелегкому труду и помогают нам, сельчанам, спасти каждое зернышко.

А тем временем в хозяйствах по всей стране уже приступили и к уборке нашего второго хлеба. Картофеля накопано более 12 тысяч тонн – и это всего 2 % от запланированных площадей. Как и по зерну, урожайность выше прошлогодней.