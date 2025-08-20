Прямой эфир

«Выбираю белорусские бренды». Минчане рассказали, где находят трендовую одежду

20 августа 2025 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Выбираю белорусские бренды». Минчане рассказали, где находят трендовую одежду-1

Сегодня у меня была очень ранняя съемка, поэтому у меня, как всегда, мои любимые «Мартинсы», моя любимая кожаная куртка и огромная сумка, потому что только в нее помещаются все мои вещи. Я очень люблю расслабленные образы, очень люблю винтажные вещи.

«Выбираю белорусские бренды». Минчане рассказали, где находят трендовую одежду-3

Выбираю наши белорусские бренды. Все, что делают эти ребята, это потрясающе. И действительно, наша белорусская мода сейчас выигрывает на всех позициях. Обязательно брючный костюм, юбка, каблуки, очки, аксессуары. Все это делает образ завершенным и дополненным.

«Выбираю белорусские бренды». Минчане рассказали, где находят трендовую одежду-5

Мне нравится, когда сочетают спортивную и офисную одежду. Мне кажется, это действительно круто. Я очень люблю итальянскую моду, и сейчас идет мода на пляжную одежду.

Подробности в видео.

# Мода в Беларуси # Мода # Уличная мода

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: Беларусь рассматривает Иран в качестве важного политического и экономического партнёра
20 августа 2025 11:05

Лукашенко: Беларусь рассматривает Иран в качестве важного политического и экономического партнёра

Лукашенко: совместными усилиями Беларусь и Иран смогут успешно построить процветающее будущее
20 августа 2025 10:49

Лукашенко: совместными усилиями Беларусь и Иран смогут успешно построить процветающее будущее

Более 6 тысяч транспортных средств скопилось на границе с Евросоюзом
20 августа 2025 10:44

Более 6 тысяч транспортных средств скопилось на границе с Евросоюзом