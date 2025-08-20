«Выбираю белорусские бренды». Минчане рассказали, где находят трендовую одежду

Сегодня у меня была очень ранняя съемка, поэтому у меня, как всегда, мои любимые «Мартинсы», моя любимая кожаная куртка и огромная сумка, потому что только в нее помещаются все мои вещи. Я очень люблю расслабленные образы, очень люблю винтажные вещи.

Выбираю наши белорусские бренды. Все, что делают эти ребята, это потрясающе. И действительно, наша белорусская мода сейчас выигрывает на всех позициях. Обязательно брючный костюм, юбка, каблуки, очки, аксессуары. Все это делает образ завершенным и дополненным.